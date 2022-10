Nathalie Marquay sublime et engagée pour une soirée face à Aurélie Konaté et Magali Ripoll

Le 17 octobre 2022, il n'y a pas que la cérémonie du Ballon d'Or qui a réuni de nombreuses personnalités. Une soirée caritative a aussi rassemblé du beau monde à Paris, une action menée par Esther Marion depuis de nombreuses années.

C'est il y a neuf ans que la fondatrice de l'agence Tess' Art Communication a lancé ce beau projet qui lui tient particulièrement à coeur. Chaque mois d'octobre, son agence récolte des fonds afin d'aider à la lutte contre le cancer et pour améliorer les conditions de vie des malades. Un combat qui la touche personnellement puisqu'il y a vingt-six ans, sa maman est morte des suites de cette maladie. En sa mémoire, elle a donc baptisé son action A Claudine qui réunit de nombreuses personnalités. Elle s'entoure aussi de personnes qui se battent pour la même cause afin d'apporter une aide significative à une association. Et cette année, c'est celle des Bonnes Fées qui était à l'honneur.

L'association d'intérêt général à but non lucratif, a principalement pour but d'intervenir autour de la cause des femmes pour améliorer leurs conditions de vie avec plusieurs types d'actions de sensibilisation. Elle est représentée par plusieurs Miss France dont Nathalie Marquay qui était la marraine de la 9e édition du cocktail Octobre Rose A Claudine, qui se déroulait au restaurant Mon Paris ! (avec les partenaires, M2 Beauté, Oenobiol, Uriage, Metacard, Dyson, Rosalique, Signé Grégory Ferrié, Sicobel, Top Five, Euro Expo, les Ateliers du sac). L'épouse du défunt Jean-Pierre Pernaut était d'ailleurs présente et a pris la pose devant les photographes, souriante. Pour l'occasion, elle a misé sur une veste et un pantalon à pinces noir, puis un petit haut rose.

La choriste de N'oubliez pas les paroles Magali Ripoll, l'actrice Aurélie Konaté, un certain Dewan Konaté (qui on imagine fait partie de la famille de cette dernière), Eléonore Sarrazin (dont la célèbre maman Ariane Carletti est morte d'un cancer en 2019), le journaliste Julien Benedetto ou le groupe Madame Monsieur - qui a fait le show - étaient aussi présents.

Les mannequins Caroline Ida Ours, Agatha Maksimova et Sonia Gleis, l'ancien journaliste de France Télévisions Daniel Lauclair et sa fille Alexandra, l'actrice Aurélia Khazan, l'athlète Jules Pommery, la journaliste Laurence Roustandjee, l'acteur Daniel Njo Lobé, Julie Terroni (fondatrice de L'indépendante Productions), l'influenceuse Candice Maury, l'artiste Julia Battaia (CEO Jiazzi) et Gregory Ferrié ont aussi répondu à l'appel.