Mort d'Ariane Carletti (Club Dorothée) : sa fille partage des souvenirs déchirants

Ariane Carletti s'est éteinte dans la nuit du 3 au 4 septembre 2019 des suites d'un long combat contre le cancer, à l'âge de 61 ans. Derrière elle, a laissé des fans du Club Dorothée attristés et des enfants, Eléonore et Tristan Sarrazin (27 et 31 ans), endeuillés. A l'occasion de l'anniversaire de la mort de sa maman, la comédienne a souhaité lui rendre hommage. Sur son compte Instagram, celle qui incarne Sabrina Gocelin dans le feuilleton Plus belle la vie, a partagé des photos familiales. Sur les clichés, postés éphémèrement dans sa story, on peut voir Eléonore Sarrazin à plusieurs stades de sa vie en compagnie de sa maman.

Bébé, petite fille ou adulte : Eléonore Sarrazin a toujours été très proche de sa mère. Très affectée par la disparition de sa mère, Eléonore Sarrazin, fille du musicien Rémy Sarrazin, a dit toute sa peine à ses proches et abonnés. "Aujourd'hui j'ai pas les mots mais si quelqu'un veut partager", écrit la jeune femme, invitant ainsi sa communauté à partager leurs souvenirs et/ou quelques mots gentils à propos de la défunte animatrice et chanteuse.