Nathalie Péchalat "de retour" : la femme de Jean Dujardin fait une grande annonce

Avant d'être la femme de Jean Dujardin, Nathalie Péchalat est surtout une danseuse sur glace de grand talent. Avec son partenaire de l'époque Fabien Bourzat, elle a longtemps fait partie des meilleurs mondiaux dans sa discipline, échouant à la quatrième place lors des Jeux olympiques d'hiver en 2014. Cinq fois championne de France, elle a régné sur son sport avant de se reconvertir une fois sa carrière terminée. Elle est notamment devenue présidente de la Fédération française des sports de glace (FFSG) de mars 2020 à juin 2022, un poste très convoité et malheureusement pour elle, la championne de 38 ans a perdu les dernières élections, à son grand désarroi.

Désormais remise de cette grosse déconvenue, Nathalie Péchalat a su rebondir et passe du temps avec son mari, ainsi que leurs deux filles, Jeanne (6 ans) et Alice (1 an), tout en restant active professionnellement. Dernièrement, elle s'est félicitée de voir l'acteur oscarisé au côté d'une star du rugby lors d'une belle cérémonie. Si elle a été impliquée dans les instances de son sport, lors de sa retraite sportive en 2014, la native de Rouen a également passé quatre saisons comme consultante pour le patinage artistique sur Eurosport. De 2015 à 2019, elle commente les compétitions sportives de son sport de coeur en compagnie d'un autre patineur, Alban Préaubert.

Nathalie Péchalat de retour pour commenter le patinage

Une activité qui plaisait visiblement beaucoup à Nathalie Péchalat puisqu'elle a décidé de s'y remettre ! Comme elle l'a montré sur son compte Instagram ce week-end, l'ancienne sportive de 38 ans était de retour dans les locaux d'Eurosport et elle a pu y retrouver son fidèle acolyte Alban. Après être allée chercher son badge, elle s'est installée en cabine pour commenter la compétition de Skate Canada, qui s'est tenue le week-end dernier du côté de Mississauga, en Ontario. "Back to Eurosport !!", s'enflamme la belle brune, toute heureuse de retrouver un métier qu'elle affectionne. Pour le moment, on ne sait pas encore si l'aventure va se poursuivre, mais c'est un retour qui lui fait extrêmement plaisir !