Jean Dujardin au côté d'Antoine Dupont pour une soirée magique, Nathalie Péchalat impressionnée !

Antoine Dupont est en train de devenir une véritable légende de son sport et pourtant, le demi de mêlée n'a que 25 ans ! Véritable phénomène de précocité, le rugbyman est devenu en quelques années le meilleur joueur du monde et lors de 69e cérémonie des Oscars Midi Olympique, il a une fois de plus été la star de la soirée. Joueur du Stade toulousain, il a tout raflé ces dernières années avec son club, où il évolue au côté de son grand copain, Romain Ntamack. Il en a fait de même avec l'équipe de France cette année puisqu'il a mené les Bleus à la victoire finale lors du dernier Tournoi des Six Nations, réussissant par la même occasion le fameux Grand Chelem.

C'est donc tout naturellement qu'il a été élu (pour la 4e année consécutive !) Oscar d'or lors de la cérémonie des Oscars Midi Olympique, qui se sont tenus au Pavillon Gabriel, à Paris. À cela, il a ajouté l'Oscar monde récompensant le meilleur joueur de la planète et qui d'autre pour lui remettre le prix du meilleur joueur du monde qu'une immense star française. Présent à cette cérémonie, Jean Dujardin est monté sur scène pour remettre le graal au beau brun, qui reste très discret sur sa vie sentimentale. Visiblement très heureux de cette belle récompense et d'avoir pu partager un moment avec l'acteur, qui a lui aussi un Oscar, Antoine Dupont n'a pas hésité à partager la bonne nouvelle sur son compte Instagram.

Nathalie Péchalat félicite Antoine Dupont pour sa réussite

"Team Oscar", écrit le rugbyman sur le ton de la blague sur une photo où on le voit au côté de l'oscarisé Jean Dujardin. "Un grand merci à tous pour ces deux trophées", ajoute-t-il, avant que l'acteur de 50 ans ne le félicite en commentaire. Il n'a d'ailleurs pas été le seul puisque sa femme, Nathalie Péchalat, a également réagi à la bonne nouvelle. "Bravo !!", s'exclame-t-elle, toute heureuse de voir son mari au côté d'Antoine Dupont.