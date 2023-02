Nathalie Péchalat égratignée : une ex star du patinage accuse la femme de Jean Dujardin de l'avoir laissée tomber

Si Nathalie Péchalat a bien une passion dans la vie, c'est le patinage artistique. La native de Rouen (Seine-Maritime) baigne dans cet univers depuis l'âge de 7 ans, devenant avec les années une star de la discipline. Double médaillée de bronze aux championnats du monde, double championne d'Europe et quintuple championne de France, la femme de Jean Dujardin aurait accompli une très belle carrière et si elle aurait pu quitter ce monde pour autre chose, elle a décidé de s'y impliquer dans son après-carrière sportive. En mars 2020, la maman de Jeanne (7 ans) et Alice (2 ans) devient la première femme élue à la présidence de la Fédération française des sports de glace (FFSG).

Malheureusement pour elle, cette belle aventure ne dure que deux années et sa défaite en juin 2022 va faire couler beaucoup d'encre. Malgré tout, Nathalie Péchalat remonte la pente avec l'aide de ses proches, mais il se pourrait bien que le témoignage d'une ancienne patineuse bien connue lui cause du tort. Dans les pages du dernier numéro de Closer, sorti ce 24 février, Sarah Abitbol se confie sur sa tragique histoire et les viols répétés qu'elle a subi de la part de Gilles Beyer, son entraîneur lorsqu'elle était encore mineure (ce dernier est décédé le mois dernier, des suites d'une longue maladie). Un témoignage qu'elle a fait à travers un livre, Un si long silence, sorti en 2020 et qui a énormément fait parler.

Elle n'est pas venue vers moi pour me proposer quelque chose au sein de la Fédération

Au moment où l'histoire éclate, Nathalie Péchalat est à la tête de la fédération, mais lorsque la journaliste demande à l'ancienne patineuse de lui décrire ses rapports avec la femme de Jean Dujardin, la réponse est amère. "Aucun. À l'époque où elle était présidente de la Fédération française des sports de glace, elle n'est pas venue vers moi pour me proposer quelque chose au sein de la Fédération", lance Sarah Abitbol, visiblement déçue de cette attitude.

Une attaque en règle contre Nathalie Péchalat, qui n'aurait donc pas été d'un grand soutien pour l'ancienne sportive de 47 ans, qui dénonce le manque de soutien de sa fédération et donc de sa présidente.