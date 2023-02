Diaporama : Nathalie Péchalat égratignée : une ex star du patinage accuse la femme de Jean Dujardin de l'avoir laissée tomber

Nathalie Péchalat égratignée : une ex star du patinage accuse la femme de Jean Dujardin de l'avoir laissée tomber

Dans les pages du dernier numéro de Closer, sorti ce 24 février, Sarah Abitbol accuse Nathalie Péchalat de ne pas l'avoir soutenue pendant cette période Jean Dujardin et sa compagne Nathalie Péchalat à la première du film "Les gardiennes de la planète" au cinéma Pathé Wepler à Paris, France, le 12 février 2023. © Coadic Guirezc/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

" À l'époque où elle était présidente de la Fédération française des sports de glace, elle n'est pas venue vers moi pour me proposer quelque chose au sein de la Fédération", déclare Sarah Abitbol, déçue Exclusif - Sarah Abitbol (Trophée révélation pour le documentaire "Un si long silence") - Cérémonie des Trophées du MédiaClub'Elles dans les salons de l'Hôtel de Lassay à Paris le 9 février 2023. Cette soirée récompense les femmes et les hommes ayant oeuvré pour une meilleure représentation des femmes dans les médias. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

