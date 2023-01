Sarah Abitbol "sous le choc" : Gilles Beyer, son ancien violeur présumé, est mort

C'est une nouvelle qui a laissé ses victimes présumées "sous le choc" : alors que son procès pour viols et agression sexuelles sur mineures aurait dû s'ouvrir dans les prochains mois, Gilles Beyer, l'ancien entraîneur de la patineuse artistique Sarah Abitbol est mort ce vendredi 20 janvier. Une nouvelle apprise par nos confrères de l'Obs et du Parisien, confirmée par son ex-compagne, qui a rappelé que l'homme était touché par une longue maladie.

Un homme au nom mêlé de scandale : en janvier 2020, alors qu'elle sort son deuxième livre, son ancienne élève devenue championne Sarah Abitbol l'accuse d'agressions sexuelles puis de viols alors qu'elle n'avait que 15 ans. Des agressions qui auraient été cachées par la Fédération Française des Sports de Glace, accusée d'avoir couvert Gilles Beyer alors que de nombreux signalements avaient été faits sur son cas et qu'une autre femme, Hélène Godard, l'avait également accusé de viols alors qu'elle avait 12 ans.

Une longue dégringolade pour l'entraîneur, qui l'avait traitée de "menteuse" et de "manipulatrice" et avait emmené dans sa suite Didier Gailhaguet, le président de la fédération, accusé de complicité et sommé de quitter son poste par la ministre Roxana Maracineau. Et qui lui avait finalement valu l'ouverture d'une enquête judiciaire début 2021, pour six autres plaintes : les faits concernant Sarah Abitbol étant prescrits, l'homme aurait cependant dû être jugé pour six femmes qu'il aurait harcelées sexuellement, dont trois qu'il aurait agressées.

"Dieu l'a décidé ainsi"

Des faits graves qui ne seront pas jugés, ce que Sarah Abitbol regrette. "Je suis sous le choc. Il part avant d'être jugé, j'aurais aimé qu'il y ait un procès, a d'ailleurs expliqué la jeune maman à L'Obs. C'est dingue, ce décès arrive juste une semaine avant mon spectacle, où j'évoque ce traumatisme, la libération de ma parole, ma renaissance, et mon retour sur la glace... Dieu en a décidé ainsi", a-t-elle réagi, touchée mais digne face à cette disparition.

Cette affaire, qui avait eu un grand retentissement dans les médias, avait permis de libérer la parole et d'enfin changer les choses, notamment pour les sports de glace, où Nathalie Péchalat avait été nommée président de la fédération à la suite de Didier Gailhaguet. Mais pas seulement : Fiona Ferro, jeune joueuse de tennis de 25 ans a réussi à porter plainte en février 2022 contre son ancien entraîneur Pierre Bouteyre, qui l'aurait également violée et agressée sexuellement entre l'âge de 15 et 18 ans. Mis en examen en août, il est toujours en attente de son procès.