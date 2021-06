Sarah Abitbol violée dans sa jeunesse : comment a-t-elle réussi à l'expliquer à sa fille ?

C'était l'évènement sur le plateau de Quotidien hier soit. Yann Barthès et son équipe ont reçu l'ancienne championne de patinage artistique, Sarah Abitbol, pour revenir sur sa terrible histoire. Celle d'une jeune fille de 15 ans pleine d'ambition et d'amour pour son sport et qui va faire la rencontre de l'entraîneur Gilles Beyer. Elle l'accuse de viol, d'attouchements et de harcèlement sexuel de ses 15 ans à ses 17 ans dans un livre sorti le 30 janvier 2020, Un Si long Silence, aux éditions Plon. Une affaire qui va faire grand bruit dans le monde du sport et plus particulièrement dans le microcosme du patinage artistique.

J'ai trouvé des phrases, très belles et toutes simples en lui expliquant que les parties intimes c'était ses petits trésors

Si l'ancienne championne de France, qui vit désormais aux États-Unis, a décidé de mettre fin à des années de silence, c'est aussi pour faire avancer les choses et que les plus jeunes soient sensibilisés à ces problèmes. Quand Yann Barthès demande à la maman d'une petite Stella, née en 2011, si elle a pu lui raconter son histoire, Sarah Abitbol lui explique qu'elle a su trouver les mots. "J'ai trouvé des phrases, très belles et toutes simples en lui expliquant que les parties intimes c'était ses petits trésors et qu'on avait pas le droit de toucher à son petit trésor, qu'un adulte n'avait pas le droit de toucher un enfant et que moi malheureusement ça m'était arrivé à 15 ans, que mon entraîneur avait touché les petits trésors de maman et que j'avais beaucoup souffert de ça", explique l'ancienne patineuse de 46 ans.

Si la jeune femme a su trouver les mots dernièrement, elle a d'abord eu du mal à en parler à sa fille. "Je n'arrivais pas à lui en parler, j'étais encore un peu dans la honte", confesse-t-elle. Si elle a su trouver des mots adaptés à la situation, elle compte néanmoins éclaircir ses propos lorsque le temps sera venu. "Je lui expliquerai plus tard, car elle n'a que 10 ans, un peu plus profondément ce qu'il s'est passé, mais je crois qu'elle a compris et j'aimerais qu'elle soit fière de moi et de mon combat aujourd'hui", assure Sarah Abitbol. Si Gilles Beyer s'est récemment défendu en accusant l'ex patineuse de mensonge, une enquête préliminaire pour viols et agressions sexuelles sur mineurs a été ouverte par le parquet de Paris, le 4 février 2021.

Elle envoie un tacle à Nathalie Péchalat

Lors de son interview, Sarah Abitbol est revenue sur ses relations avec la Fédération française des sports de glace et sa nouvelle présidente Nathalie Péchalat. "J'ai discuté avec elle, j'ai proposé mes services sous différents angles, mais pour l'instant, malheureusement, je ne me sens pas désirée", a-t-elle informé. Des propos qui devraient faire réagir la femme de Jean Dujardin, clairement visée dans cette histoire.