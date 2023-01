Nathalie Péchalat : Pas de danse et soutien à des enfants hospitalisés, Jean Dujardin trop fan de sa femme !

Sportive émérite, Nathalie Péchalat s'est fait un nom en étant une danseuse sur glace de grand talent. Avec son partenaire de l'époque Fabien Bourzat, elle a longtemps fait partie des meilleurs mondiaux dans sa discipline, échouant à la quatrième place lors des Jeux olympiques d'hiver en 2014. Depuis, elle est aussi connue du grand public pour être la femme de Jean Dujardin. L'acteur oscarisé avait craquer sur elle à travers le petit écran avant de pouvoir tomber sous son charme en vrai. Entre eux, la magie a opéré et depuis 2014 ils ne se sont plus quittés. Et des années après, Jean Dujardin est toujours aussi fier de son épouse et ne manque pas de le faire savoir.

Nathalie Péchalat est une sportive au grand coeur qui ne refuse que rarement une occasion d'aider les autres. C'est donc tout naturellement qu'elle a accepté de devenir la présidente de Premiers de Cordée. "Très heureuse de représenter et d'oeuvrer pour cette belle association dont j'étais la marraine depuis 10 ans. Les enfants, même hospitalisés, ont besoin de bouger, chacun en fonction de ses capacités et sous la surveillance d'équipes spécialisées", a-t-elle partagé sur Instagram en légende d'un carrousel de photos. "Merci à l'ancien président, Marc Hofer, qui est venu me chercher et m'a embarqué dans cette aventure, et à toute l'équipe pour leur accueil !", conclut la sportive et maman de Jeanne (6 ans) et Alice (1 an), fruits de ses amours avec l'ex-star d'Un gars une fille.