Natoo et Fred Testot dissipés, Agustin Galiana tout sourire, Laurie Cholewa en beauté...

Une pluie de célébrités de la télévision, du cinéma, de la musique et d'Internet étaient présentes lors de la soirée Action Enfance fait son cinéma. Lundi 20 septembre au Grand Rex, Dominique Farrugia, président du jury de cette 4e édition, a remis des prix à des étudiants de quatre grandes écoles de cinéma (ESRA, EICAR, CLCF, 3iS) qui se sont mobilisées aux côtés de la Fondation Action Enfance. Seize courts-métrages de 4 minutes ont été présentés au public. Fred Testot, la Youtubeuse Natoo, le chanteur Colonel Reyel, l'animateur Christophe Beaugrand, Agustin Galiana (Clem), la journaliste Françoise Laborde, Romane Serda, Laurie Cholewa, Frédéric Bouraly (Scènes de ménages) ou encore le producteur Laurent Fontaine, le maître de cérémonie, ont assuré le spectacle.

Les comédiennes Fabienne Carat, Alice Belaïdi qui vient d'annoncer être enceinte, Aure Atika et Valérie Bonneton ont participé au tournage d'un des courts-métrages, tout comme 200 enfants issus des 15 Villages d'Enfants et d'Adolescents de la fondation. Acteurs, figurants ou techniciens d'un jour, petits et grands ont fait leur festival et ont défilé devant les photographes avec leurs proches.

Une belle soirée de partage qui a mis des étoiles plein les yeux aux enfants et durant laquelle les invités se sont lâchés. Natoo, Vanessa Guide et Fred Testot, qui arborait une moustache en guidon, se sont montrés complices et ont posé face aux photographes comme des Power Rangers ! Fabienne Carat, enceinte, dissimulait son baby bump et était accompagnée de sa soeur Carole. Dominique Farrugia, malade depuis des années, était dans son fauteuil roulant. L'acteur et réalisateur qui a fait les belles heures de Canal+, est atteint de sclérose en plaques.

L'année dernière, Thierry Lhermitte et Elsa Zylberstein avaient participé à la saison 3 d'Action Enfance fait son cinéma. La fondation travaille depuis 60 ans en faveur de la protection et de l'éducation des frères et soeurs en danger, de la petite enfance à la vie adulte.