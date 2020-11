Naya Rivera : Son ex Ryan Dorsey poursuit en justice le "responsable" de sa mort

Le deuil est jonché d'étapes. Cinq, exactement, si l'on en croit la théorie d'Elisabeth Kübler-Ross. Et visiblement, Ryan Dorsey, l'ex-mari de Naya Rivera, se situe entre le deuxième et le troisième palier, entre la colère et le marchandage. Refusant de croire à la disparition de la comédienne, il poursuit en justice Ventura County, la société qui lui a loué un bateau le 8 juillet 2020 juste avant qu'elle ne se lance en escapade nautique sur le lac Piru avec Josey, son fils de 4 ans - il en a désormais 5.

C'est une promenade qui lui a coûté la vie. Le petit Josey a été retrouvé seul sur l'embarcation et le corps de Naya Rivera a été retrouvé dans les eaux de Californie cinq jours plus tard. Ryan Dorsey a trouvé un coupable à la mort de son ex. Selon les documents obtenus par Us Weekly mercredi 18 novembre 2020, il accuse les bateaux proposés par Ventura County ne de pas être conformes aux règles de sécurité de l'US Coast Guard. Il dénonce le fait que les bateaux ne sont pas équipés d'une échelle, d'une ancre, d'une radio ou d'un quelconque mécanisme de sécurité pour éviter ce genre d'accident.

Une violation directe de la loi californienne

"Curieusement, une inspection ultérieure a révélé que l'embarcation n'était même pas équipée de dispositifs de flottaison ou de sauvetage, en violation directe de la loi californienne", peut-on lire dans les papiers remplis par Ryan Dorsey. Quand il a été retrouvé seul, le petit Josey portait pourtant un gilet de sauvetage. Un autre se situait dans le bateau. L'employé qui s'est occupé de la comédienne assure qu'elle a refusé d'enfiler le sien mais qu'il lui avait tout de même fourni l'accessoire au cas où.

Ryan Dorsey regrette également qu'aucune pancarte ne signale le danger du lac Piru, pour avertir les nageurs que de nombreux accidents ont eu lieu dans ses terribles eaux depuis l'année 1959. Aujourd'hui, le jeune papa s'occupe seul de son fils Josey. Il peut heureusement compter sur le soutien de sa belle-famille, dont Nickayla, la soeur de Naya Rivera, qui se serait installée à domicile pour lui filer un coup de pouce...