Nelson Monfort bien payé chez France Télévisions ? Son "beau CDI" révélé

Quand on passe à la télé, on s'imagine toujours qu'on gagne bien sa vie ! Pourtant, plusieurs personnalités publiques ont prouvé qu'elles n'étaient pas toujours payées à hauteur de leurs espérances. Avec ses longues années de carrière derrière lui chez France Télévisions, Nelson Monfort partage-t-il ce sentiment ? Lors de son passage dans L'Instant de Luxe ce mercredi 8 décembre 2021, disponible sur Télé Star Play, il a accepté de donner quelques indices sur son salaire.

"On gagne combien quand on est à France Télévisions ?", l'a questionné sans détour Jordan Deluxe. Sans donner de chiffres précis, Nelson Monfort a indiqué qu'il gagnait "beaucoup moins" de 10 000 euros par mois contrairement à ce que l'on pourrait croire. Une réponse qui n'a pas suffi à l'animateur, lequel a insisté en demandant si ses revenus correspondaient à la division par deux de 10 000 euros. "À peu près", a alors timidement confirmé le commentateur sportif de 68 ans. Et pour lui d'ajouter : "Mais encore une fois, je suis riche intérieurement." "C'est un beau CDI, 5 000 euros par mois", a continué Jordan Deluxe. Mais encore une fois, Nelson Monfort a joué la carte de la pudeur : "Oui, c'est à peu près ça. Je n'ai pas amené ma fiche de paie avec moi."

Il s'agit donc en tout cas d'un salaire très confortable pour le féru de patinage artistique qui en est bien conscient. "Dans l'audiovisuel, c'est sans doute une rémunération assez mince, je ne suis pas producteur. Mais par rapport à 90% des Français, c'est un beau salaire et je réalise ça", a-t-il assuré. Nelson Monfort est surtout heureux de pouvoir toujours continuer à exercer son métier qu'il aime tant : "Je réalise plein de choses, plein d'opportunités que m'a offert et que continue à m'offrir France Télévisions. J'en suis extrêmement reconnaissant."