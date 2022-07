New York, crime organisé : Un membre de l'équipe tué sur le tournage

C'est une bien triste nouvelle qui est survenue dans la journée de mardi 19 juillet 2022. Il a été rapporté qu'un membre de l'équipe de la fiction New York, crime organisé a été tué par balle sur le plateau de tournage à Brooklyn. Il s'agit d'un agent de stationnement appelé Johnny Pizarro, âgé de 31 ans et originaire du Queens. L'homme a été brutalement abattu au petit matin, un peu après 5 heures, heure locale, alors qu'il était assis dans une voiture. Il a rapidement été emmené au Woodhull Hospital Center à proximité des studios d'Universal Television, où il a été déclaré mort vers 6 heures du matin. Le tournage a alors été suspendu le reste de la journée.

Aux dernières nouvelles, aucune arrestation n'a encore été effectuée par les enquêteurs mais le coupable aurait été aperçu par des témoins au moment des faits, portant un pantalon noir et un sweat à capuche noir. Sans que l'on sache pourquoi, il aurait ouvert la porte du véhicule où se trouvait la victime pour tirer plusieurs balles avant de s'enfuir.

"Nous sommes terriblement attristés et choqués d'apprendre qu'un de nos membres d'équipage a été victime d'un crime tôt ce matin et en est décédé. Nous travaillons avec les forces de l'ordre locales alors qu'elles continuent d'enquêter. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis et nous vous demandons de respecter leur vie privée pendant cette période", a déclaré une porte-parole de la chaîne télévisée NBC et de la société de production Universal Television dans un communiqué officiel.

C'est la troisième saison de New York, crime organisé qui est actuellement tournée. La série policière est toujours portée par Christopher Meloni, alias Elliot Stabler, qui avait auparavant quitté le dérivé New York : Unité spéciale après la douzième saison. Les fans du show américain peuvent suivre les aventures des détectives du Bureau de contrôle du crime organisé qui travaillent pour démanteler les entreprises illégales les plus vicieuses et les plus violentes de New York. En France, la fiction est diffusée sur la chaîne 13ème rue.