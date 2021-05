Neymar, papa pressé : il prévoit d'avoir d'autres enfants... et sait combien il en veut

Il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a la famille aussi ! Neymar Jr a pour projet d'agrandir la sienne. Le n°10 du PSG, célibataire, veut d'autres enfants. C'est à l'édition britannique de GQ Style que Neymar a fait part de son souhait. Le footballeur brésilien de 29 ans fait en effet la couverture du nouveau numéro du magazine. Il se met en scène dans une série photo de mode et s'est prêté à l'exercice de l'interview.

Interrogé sur ses projets d'avenir, au foot et hors des terrains, Neymar répond : "Côté professionnel, je veux remporter la Coupe du monde. Ça a toujours été le plus grand rêve de ma carrière. Mais je veux aussi gagner tous les titres avec le PSG – la Ligue des Champions, la Coupe de France. J'ai presque 30 ans, et je mène une bonne carrière, mais sur le plan personnel, je veux deux autres enfants, pour donner des frères à mon fils David."

Davi Lucca (ou David) est le fils unique de Neymar Jr. Le petit garçon de 9 ans est né de la relation de son papa avec Caroline Dantas. L'ex-petite amie du Brésilien a quant à elle retrouvé l'amour dans les bras d'un certain Vinicius Martinez. Le couple a un fils, Valentin, né le 14 septembre 2019. Neymar Jr est resté proche de la mère de son fils et s'entend parfaitement avec son nouveau compagnon et leur petit garçon, comme le montrent certaines de ses publications Instagram.