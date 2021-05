Neymar : Un individu s'introduit dans sa propriété... et termine en hôpital psychiatrique

C'est comme une malédiction pour les joueurs du Paris Saint Germain ! Après Angel Di Maria, Marquinhos, Sergio Rico ou encore Keylor Navas, c'est au tour du populaire joueur Neymar de voir un individu s'introduire dans sa propriété. C'est dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 mai 2021, vers 1h30 du matin, qu'un homme âgé de 26 ans a escaladé le mur de sa propriété.

Après l'avoir arrêté, les autorités ont vite déploré les capacités intellectuelles limitées du malfrat. Il a été directement placé en hôpital psychiatrique. Selon le magazine L'Equipe, le forcené est même parvenu à s'approcher à quelques mètres de la porte d'entrée du numéro 10 parisien. La volonté de l'homme de 26 ans était de "transmettre la parole de Dieu", plusieurs bibles ont été retrouvées dans son sac à dos.

Alors que la fin de saison est tendue pour les parisiens, les évènements extra-sportifs viennent souvent perturber les plans des franciliens. Le PSG bataille pour conserver son titre de champion de France avec le LOSC qui est actuellement en tête de la Ligue 1. L'évènement qui s'est produit chez lui n'a pas forcément perturbé l'attaquant brésilien de Paris, il a livré une bonne prestation contre Reims au Parc des Princes le lendemain, où il a marqué un but.

Après avoir été éliminé par Manchester City en demi finale de Ligue des Champions, le Paris Saint Germain disputera une finale de Coupe de France contre l'AS Monaco mercredi 19 mai et ira à Brest le dimanche suivant pour la dernière journée de Ligue 1 et devra gagner et espérer une contre performance des Lillois pour pouvoir accéder au titre. Le club devra compter sur son maestro brésilien Neymar pour atteindre ses objectifs.