Nick Cordero entre la vie et la mort : Le geste fort de Laeticia Hallyday

Inquiète pour la santé de Nick Cordero hospitalisé en mars 2020 après avoir contracté le coronavirus, Laeticia Hallyday a décidé d'agir pour aider le comédien de 41 ans. La veuve du Taulier a partagé une vidéo avec sa fille Jade et quelques amis pour envoyer beaucoup de force et d'amour à Nick - toujours entre la vie et la mort au centre médical Cedars-Sinai de Los Angeles - mais aussi pour encourager sa compagne Amanda Kloots dans cette dure épreuve. "Nous t'envoyons de l'énergie positive" écrit-elle avec un émoji "Reste fort". Le 2 mai dernier, la veuve de Johnny Hallyday avait déjà réalisé une vidéo similaire avec Jade et Joy pour soutenir Nick et sa femme.

Hospitalisé en mars dernier pour ce qu'il pensait être une pneumonie, Nick Cordero avait été diagnostiqué du covid-19. Touché par une forme très grave du virus, l'acteur de la série Blue Bloods a vu son état s'empirer de jour en jour avant d'être admis en soins intensifs en avril 2020. Terrassé par le coronavirus, le papa d'Elvis Eduardo (1 an) a dû combattre deux infections aux poumons et se faire amputer d'une jambe après un problème de coagulation du sang. Les médecins ont également dû lui placer un pacemaker.

Sorti du coma, l'état de santé de l'acteur semble désormais s'améliorer comme l'a confié sa femme Amanda Kloots le 26 mai 2020. "Nick se sent un peu mieux qu'hier. Il est toujours très malade et doit beaucoup se battre. Les médecins l'ont placé dans une position pour pouvoir dégager ses voies respiratoires. Ils ont aussi nettoyé ses poumons pour l'aider à combattre la maladie" déclarait-elle, impatiente de retrouver enfin son époux.