Nicki Minaj a accouché : la rappeuse est maman pour la première fois

Nicki Minaj avait annoncé sa grossesse au mois de juillet. L'interprète de la chanson Trollz (son feat. pour 6ix9ine) avait alors publié une série de photos d'elle enceinte signées David Lachappelle, révélant son ventre déjà bien rond. Elle avait ensuite annoncé la sortie d'un autre featuring, la chanson Move Ya Hips avec A$AP Ferg, avant de déserter les réseaux sociaux.

Les nouveaux parents, Nicki Minaj et Kenneth Petty, se sont mariés en octobre 2019. Le couple se fréquentait depuis un peu plus d'un an au moment de son union. Au début, cette relation a étonné le public à cause du passé de Kenneth : il a été condamné pour tentative de viol sur une mineure de 16 ans en avril 1995 (lui aussi en avait 16 au moment des faits), une condamnation qui le contraint de figurer dans le fichier fédéral des délinquants sexuels. Kenneth a également fait sept ans de prison pour homicide volontaire en avril 2002...