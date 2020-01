Nicolas Canteloup : Le régime inspiré de Cro-Magnon auquel il s'astreint

Pour tenir le rythme d'une émission quotidienne, il faut s'astreindre à une hygiène de vie parfaite. C'est ce que fait Nicolas Canteloup avec un régime très étonnant.

Interviewé par le Journal du dimanche, l'imitateur de TF1 a raconté ses dimanches immuables en famille et s'est confié sur son mode de vie inspiré de... Cro-Magnon ! Car son secret, c'est de ne manger qu'une fois par jour et, il l'assure, depuis qu'il suit ce mode de vie, il se sent bien mieux. "Depuis un peu moins d'un an, je ne mange que le soir et c'est génial ! Ni café, ni thé, ni boisson, uniquement de l'eau. Cro-Magnon crapahutait toute la journée et ne mangeait que le soir s'il attrapait un gibier", affirme-t-il en rappelant que "le mal de nos sociétés, c'est la surbouffe". On imagine bien que Nicolas Canteloup ne s'approche pas de l'alcool pour coller à cette hygiène de vie. D'ailleurs, lorsqu'il a été arrêté le soir de la Saint-Sylvestre par des gendarmes, son éthylotest n'est pas passé dans le rouge !

Mais une fois qu'il s'attable, à 19h, il se permet tout, "c'est la fête au village". Sportif de haut niveau, il pratique l'équitation depuis sa petite enfance. Un sport qui demande une discipline alimentaire, "l'ennemi de l'équitation, ce sont les kilos. J'ai minci de 7-8 kilos, et là je suis stabilisé".

Le dimanche soir, après un temps précieux passé en famille, Nicolas Canteloup reconnecte avec la réalité et se prépare à la longue semaine qui l'attend. Tous les matins, il est sur les ondes d'Europe 1 pour La Revue du presque et le soir, depuis 2013, sur TF1 dans C'est Canteloup.