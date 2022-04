Nicolas Gob marié et père de 2 enfants : son épouse Jane raconte leur jolie rencontre...

Jane a rencontré Nicolas Gob en 2012 alors qu'elle travaillait dans une boîte de production. Récalcitrante à l'idée de se marier, elle a finalement changé d'avis en tombant sous son charme fou. "A l'époque, j'avais du mal à supporter les acteurs et leur façon de se faire remarquer, se souvient-elle. Avec Nicolas, on a beaucoup discuté, on a appris à se connaître et j'ai découvert quelqu'un de très sensible. Ca s'est fait petit à petit, car Nicolas a eu une autre vie avant moi. Mais elle est importante dans notre histoire car, sans elle, il n'y aurait pas Lily-Rose. Je l'ai rencontrée quand elle avait 2 ans et elle fait partie intégrante de notre vie. C'est une petite fille très ouverte, elle fonctionne avec son coeur et m'a toujours acceptée. C'est elle qui m'a donné envie d'avoir un enfant..."