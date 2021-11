Nicolas Hulot : Ces femmes qui ont marqué sa vie

Nicolas Hulot est en pleine tempête médiatique avec la diffusion d'Envoyé spécial, magazine télévisé d'enquêtes de France 2 qui a décidé de consacrer son édition du jeudi 25 novembre 2021 à l'ancien ministre de la Transition écologique. Comme il l'a fait en 2018 lors de la parution de l'Ebdo, revue éphémère qui s'est penché sur son cas et des accusations d'agressions sexuelles, l'ex-présentateur star de TF1 s'est rendu sur un plateau de télévision, celui de BFMTV, pour démentir les faits qui lui sont reprochés et, cette fois, annoncer qu'il se retirait de la vie publique. Ecoeuré par ce qu'il décrit comme un lynchage, il préfère entrer dans l'ombre pour se consacrer à sa famille. Père de trois enfants, il a toujours été discret sur sa vie privée mais l'on sait qu'il y a quatre femmes en particulier qui ont compté dans son existence.

Dominique Cantien

En 1986, Nicolas Hulot commence une histoire d'amour avec Dominique Cantien, directrice des variétés à TF1 et productrice de l'émission Ushuaïa. C'est elle qui fera du programme un hymne à l'aventure. En effet, lors de sa première édition en 1987, le show ne convainc pas Patrick Le Lay, cadre dirigeant de TF1. Elle décide alors de faire sortir du plateau son animateur Nicolas Hulot qui commentait simplement de belles images et d'en faire un véritable aventurier avec qui les téléspectateurs voyagent. Ensemble, Dominique Cantien et Nicolas Hulot font des voyages exceptionnels mais ne réussissent pas à fonder une famille. "Cet enfant jamais né est l'une des raisons de notre séparation", raconte-t-elle dans son livre Avec eux (éditions Lamartinière).

Catherine Ceylac

Elle aussi animatrice à succès, Catherine Ceylac a charmé Nicolas Hulot. Mais pas question pour l'animatrice de Thé ou café de s'épancher sur ce couple. En interview pour le magazine Télé Star en 2018, elle avait refusé d'aborder le sujet, se limitant à cette phrase : "Je n'ai pas du tout envie de répondre à cette question. Ça fait partie de ma vie intime et, en plus, ça remonte à trente-cinq ans."

Isabelle Patissier

Aventurier, Nicolas Hulot craque pour la double championne du monde d'escalade Isabelle Patissier et l'épouse à Saint-Malo en 1993. Durant la cérémonie de mariage, on remarquera la présence d'une autre star cathodique, Patrick Poivre d'Arvor. Sur les photos de la noce, les amoureux apparaissent plus rayonnants que jamais près des remparts de la célèbre cité d'Ile-et-Vilaine mais trois ans plus tard, ils divorcent.

Florence Lasserre

Nicolas et Florence Lasserre se sont rencontrés lors d'un dîner d'une amie commune lors d'une semaine de vacances au ski de l'ancien animateur à Chamonix. Dans VSD en 2016, elle se confiait sur son couple : "Ce qui m'a plu chez lui, ce n'est pas tant son côté baroudeur et ses expéditions aux quatre coins de la planète, qui finalement m'impressionnaient relativement peu, mais plus certainement sa grande sensibilité à la nature. J'étais hôtesse de l'air. Mon métier, couplé aux fréquents et longs déplacements de Nicolas, est rapidement devenu incompatible avec la vie de famille."

En 2002, ils se sont dit oui dans le Vaucluse et sont parents de deux fils Nelson et Titouan et ils s'installent à Saint-Lunaire en 2005, une station balnéaire de la côte d'Emeraude. Elle en est d'ailleurs devenue la conseillère municipale de la ville. De son époux qui possède la réputation d'être un homme à femmes, elle dira pour la biographe Bérengère Bonte et son livre Sain Nicolas : "Au début, je l'ai mal vécu. Maintenant, je relativise. Ou je fais l'autruche." Lorsqu'il a démissionné de son poste de ministre en 2018, elle était à ses côtés alors qu'il était profondément ému, plus complice que jamais.