Nicolas Sarkozy bientôt au cinéma : un célèbre acteur va l'incarner au cinéma

À peine son film Police est-il arrivé en salles qu'Anne Fontaine s'attelle déjà à son prochain projet : Présidents, une comédie sur la politique, inspirée de François Hollande et Nicolas Sarkozy. Dans une interview accordée à La Nouvelle République, le 30 août 2020, la réalisatrice de 61 ans a annoncé le nom des deux acteurs français qui se glisseront dans les rôles des anciens présidents de la République.

"Les deux personnages principaux, inspirés de François Hollande et Nicolas Sarkozy, seront joués par Grégory Gadebois et Jean Dujardin. Je commence le tournage en octobre, a expliqué Anne Fontaine. Ça parle de la comédie du pouvoir et de la difficulté de ne plus être aux commandes. C'est la rencontre de deux adversaires politiques qui vont vivre une sorte d'aventure. Je crois que c'est très drôle. Ça m'a été inspiré par ce moment si particulier du confinement."