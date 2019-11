Nicole (L'amour est dans le pré 2019), nuit torride avec François ? Sa réponse

Si l'amour était dans le pré pour Nicole, il n'est pas sur les réseaux sociaux depuis le début de la diffusion de L'amour est dans le pré 2019. La Suissesse de 27 ans est trop entreprenante avec François le Vendéen selon de nombreux téléspectateurs. Et le magazine Public (édition du 1er novembre) a affirmé qu'elle avait eu une relation sexuelle avec l'agriculteur au bout de quarante-huit heures, puis qu'elle avait participé à l'émission de M6 pour faire le buzz. Des critiques auxquelles la principale intéressée a répondu.

C'est auprès de nos confrères de Télé Loisirs que la belle brune s'est exprimée pour la première fois sur le sujet. Dans un premier temps, elle a assuré qu'elle n'avait pas participé à L'amour est dans le pré simplement pour passer à la télévision. "Je déteste passer à la télé, donc je ne vois pas pourquoi je ferais ça. Pour moi, ça a été vraiment difficile de trouver le courage pour passer devant les caméras. Mon histoire avec François est vraiment sincère. Dès le départ, je me suis reconnue dans son portrait, il m'a tout de suite plu donc j'ai voulu tenter l'aventure. J'étais loin de penser qu'il me choisirait et qu'on ferait un bout de chemin ensemble. Mais dire que je fais ça juste pour la célébrité, ça me touche. Car j'ai moi-même été blessée en amour dans ma vie, donc jamais je n'irais jouer avec les sentiments de quelqu'un", s'est justifiée Nicole.

Elle a ensuite juré qu'elle n'avait jamais ô grand jamais passé une nuit torride avec François après deux jours à la ferme et que son but n'était pas de se faire remarquer par des producteurs pour passer dans une télé-réalité : "Le journaliste qui a écrit ça ne nous a jamais contactés, François ou moi. Ecrire que j'ai couché avec François au bout de 48 h, c'est parfaitement faux et dégradant. Déjà, je ne suis pas de ce genre-là et en plus, pendant trois jours, j'ai partagé la même chambre qu'Estelle [l'autre prétendante, NDLR]. Donc si j'avais eu une aventure avec lui, elle s'en serait forcément rendue compte. (...) Quant au fait que j'aurais participé à L'amour est dans le pré pour me faire repérer par des producteurs, c'est complètement idiot." Nicole pense que c'est l'une des prétendantes conviée au speed-dating qui veut la traîner dans la boue, car elle la "prise en grippe".

Touchée par les critiques, Nicole a souhaité s'éloigner des réseaux sociaux afin de se préserver. Et fort heureusement, personne ne vient la voir dans la rue pour s'en prendre à elle.