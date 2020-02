Nicole Scherzinger et les Pussycat Dolls, au summum du chic et de l'élégance

Les Pussycat Dolls seraient-elles encore en train de nous préparer une petite surprise ? C'est tout ce que laisse penser leur plus récente apparition, le 31 janvier 2020, dans le quartier de Mayfair de Londres. Tout d'abord, les cinq membres du girlsband ont été aperçues aux alentours des studios de Global Radio puis, pour fêter ça, à la table du restaurant Bagatelle. Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt, Ashley Roberts, Jessica Sutta et Carmit Bachar s'apprêtent effectivement à parcourir les salles de spectacles pour réinterpréter, cru 2020, leurs plus grands titres dont le petit nouveau React – single dont la sortie ne cesse d'être repoussée, prévue pour le 7 février !

C'est dans des tenues relativement élégantes que les cinq grandes copines ont déambulé dans la capitale anglaise. Leurs ensembles blancs, crèmes et pastels dénotaient des habituels accoutrements qu'elles choisissent pour apparaître sur scène... et qui ont tendance à leur attirer des ennuis. Alors qu'elles se réunissaient pour la première fois à la télévision, dans l'émission The X Factor : Celebrity – dans laquelle Nicole Scherzinger est juge –, les Pussycat Dolls provoquaient une vague de plaintes auprès du CSA britannique : au total, 419 téléspectateurs ont saisi les autorités après avoir vu ce débâcle de chair et de latex.