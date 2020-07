Nikola Lozina aminci de 8 kilos : photo de lui torse nu pour le prouver

Nikola Lozina a décidé de se prendre en main et de perdre du poids. Voilà plusieurs semaines que cela dure et ça y est, sa transformation physique commence à se voir. Dimanche 12 juillet 2020, il a d'ailleurs publié une photo de son corps assez parlante.

Dès qu'il a commencé à perdre du poids, Nikola Lozina l'avait dit, et il avait partagé des photos sur ses réseaux sociaux pour le prouver. Mais jusqu'ici, on ne réalisait pas vraiment qu'il avait changé physiquement (il faut dire que lorsqu'il a publié une photo de lui avec 2 kilos en moins, il était difficile de se rendre compte de quoi que ce soit). Mais là, il s'agit tout de même de 8 kilos de moins, et cela se voit, notamment au niveau du ventre. Pas peu fier de ce changement, il a donc publié une photo de lui torse nu sur Snapchat. Et cette fois, pas de doute, il s'est vraiment affiné.

On ne sait pas encore combien de kilos exactement le futur papa désire perdre, mais on lui souhaite d'atteindre son but et surtout de ne pas faire comme de nombreux papas, c'est-à-dire une couvade, qui lui ferait reprendre rapidement ses kilos.

En mai dernier, celui qui a repoussé son mariage avec Laura Lempika avait évoqué sa prise de poids après avoir reçu quelques remarques désobligeantes. "Avant, j'étais beau, j'avais des cheveux, j'étais célibataire avec des filles qui ne me servaient à rien à part être là pour mon image. J'étais bon qu'à sortir et dépenser des 1,2,3 K par soir. Aucune perspective de vie. Aucun projet. Maintenant, j'ai pris quelques kilos, j'ai plus mes cheveux, mais j'ai la femme de ma vie à mes côtés. Je croque la vie à pleines dents, je veux fonder une famille et on s'aime avec Laura", avait-il déclaré sur les réseaux sociaux. Là, il est toujours avec la femme sa vie, il verra bientôt un bébé pointer le bout de son nez et il se prend en main. Que demander de plus ?

En 2018, Nikola Lozina avait déjà décidé de tenter de se délester de quelques kilos et avait réussi à en perdre six. Là, il a fait mieux. Tant mieux pour lui.