Nikola Lozina séparé de Laura Lempika et au plus mal loin de son fils Zlatan : "Une partie de moi n'est pas là"

Séparé de Laura Lempika depuis le 5 janvier 2023,Nikola Lozina a dévoilé sa nouvelle vie de papa solo dans l'émission C'est la famille sur 6play. Effondré depuis la rupture avec la mère de son fils Zlatan, l'ancien candidat des Marseillais dévoilait son appartement en Belgique, où il est installé depuis plusieurs mois. Sur les images, le jeune homme apparait en pleurs et regrette de ne pas être être son fils, resté à Dubaï avec sa maman. Un crève-coeur pour ce papa qui ressent un énorme manque loin de son petit garçon. Quelques jours plus tard, l'ex de Jessica Thivenin a tenu à rassurer ses fans concernant l'image un peu sombre qu'il avait donnée dans le reportage de M6.

"C'est vrai que j'ai l'air un peu triste. C'est un peu normal. Quand je suis sans mon fils ici en Belgique, il y a un peu une partie de moi qui n'est pas là. Quand les caméras sont arrivées, je vivais mes premiers instants sans lui ici et je me suis montré au naturel. Ne vous inquiétez pas, j'ai aussi des moments de joie ici. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent" a-t-il expliqué dans la saison 2 de C'est la famille, comme le rapporte Voici.

Sur Instagram, l'ami de Julien Tanti a également dévoilé la nouvelle chambre de son fiston. "Je suis très content, on a fait venir le peintre, les meubles vont vite arriver. Il sera là jeudi. On va lui faire une belle petite chambre. Bon, il dormira avec moi. Je l'ai déjà très peu, je ne peux pas le laisser dormir tout seul", a-t-il confié, impatient d'être enfin avec son précieux Zlatan.

J'avais besoin de me retrouver aussi moi

Peu de temps après sa rupture avec Laura Lempika, Nikola avait révélé être retourné en Belgique près de sa famille. Un choix mûrement réfléchi pour le "Lord" qui avait besoin des siens pour se remettre de sa douloureuse séparation. "J'avais besoin de me ressourcer auprès de ma famille et de mon pays la Belgique. J'avais besoin de me retrouver aussi moi... Mais je suis aussi revenu en Belgique parce que j'ai deux beaux projets à développer. Donc si des fois je suis absent, c'est parce que j'ai quelques rendez-vous et que pour l'instant je ne peux rien dévoiler", avait-il révélé sur Instagram.

Pour rappel, Nikola Lozina et Laura Lempika s'étaient mis en couple en 2018 sur le tournage des Marseillais vs Le Reste du Monde 3. Un an plus tard ils annonçaient leur fiançailles. Le petit Zlatan est né le 11 décembre 2021. En août 2022, ils avaient dévoilé des images de leur mariage sublime. Malheureusement, seulement cinq mois plus tard, le couple annonçait son divorce.