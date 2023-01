Nikola Lozina, un "sale lâche" depuis sa rupture avec Laura Lempika : insulté et menacé, sa mise au point

C'est une bien triste nouvelle que Nikola Lozina et Laura Lempika ont annoncée début janvier 2023. Les deux candidats de télé-réalité se sont séparés d'un commun accord. Une séparation inattendue qui avait choqué leur communauté. Depuis, c'est en Belgique que le charmant brun vit momentanément auprès de sa famille. Une décision qui lui vaut régulièrement de vives critiques. En colère, le participant des Marseillais VS Le Reste du monde VS Les Motivés a fait une mise au point sur Snapchat, le 22 janvier 2023.

Nikola Lozina l'a déjà dit à plusieurs reprises, c'est pour mener à bien des projets qu'il a fait son retour en Belgique. Ainsi, il est loin de son ex Laura Lempika et de leur fils Zlatan (2 ans), qui sont quant à eux restés à Dubaï où ils ont posé leurs valises il y a près de deux ans. Mais tous les jours, le père de famille l'appelle en visio. Malgré tout, certains internautes l'accusent de l'avoir abandonné. Et il arrive que des commentaires soient très virulents. Dimanche, le Belge en a d'ailleurs dévoilé un sur Snapchat. "Arrête de parler de ton fils, grosse merde. Ça fait un mois que tu préfères être avec ta famille, pauvre merde. Encore un petit qui ne voit pas son père. (...) Tellement facile d'abandonner ses enfants, sale lâche va", peut-on lire.

Furieux, Nikola Lozina a souhaité répondre à cet internaute et à faire passer un message à ses détracteurs. "Voilà le genre de méchanceté que je peux recevoir. Ils essayent de m'atteindre en parlant de mon fils. JAMAIS je n'abandonnerai mon fils. Je donnerai ma vie pour lui. Je suis justement en Belgique pour assurer son avenir et lui bâtir quelque chose de solide. La télé, ça ne durera pas vingt ans. Voilà mon quotidien. Des menaces, des insultes. Je vais tous vous afficher un par un. J'espère que votre enfant ou autre tombera sur ça et se rendra compte de votre vrai visage. Vous me dégoûtez", s'est-il indigné.

Nikola Lozina devrait avoir un peu de répit lorsqu'il fera son retour à Dubaï. Car en effet, il est prévu qu'il y reste, tout comme Laura Lempika et Zlatan. "Notre fils vit parfaitement épanoui, en sécurité. Le niveau scolaire pour plus tard est exemplaire et c'est le principal pour nous. Nous souhaitons le meilleur pour Zlatan", expliquait récemment la belle brune.