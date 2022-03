Nino Ferrer : Sa femme Kinou Ferrari est morte

Voilà une nouvelle qui a plongé toute une région dans le chagrin. Le 17 mars dernier, Kinou Ferrari, veuve du chanteur Nino Ferrer, est morte soudainement à 74 ans a révélé la famille dans une publication du Monde : "Pierre et Arthur, Erica, Marcus et Margot, Augustin, Romane, Félix et toute la famille, ses proches, ont l'immense douleur de vous faire part du soudain décès de Kinou Ferrer, née Monestier, épouse de Nino Ferrer, survenu le 17 mars 2022 à Toulouse". Les amis et les proches sont conviés pour une "cérémonie de crémation" le 24 mars prochain à 11 heures dans la ville de Montauban. Cette disparition, quatorze ans après celle de Nino Ferrer, est un crève-coeur pour les habitants de Montcuq où le couple avait élu domicile en 1977.

Alors que sa carrière est à bout de souffle, Nino Ferrer décide de s'installer dans le Lot avec Kinou Ferrari en 1977. Le couple se marie à Saint-Cyprien et deviennent parents d'un garçon, le deuxième après Pierre, prénommé Arthur. Loin de la ferveur parisienne que Nino Ferrer a côtoyée pour les besoins de la musique, les tourtereaux savourent leur tranquillité retrouvée. L'interprète de la chanson Le Téléfon renoue même avec l'une des activités qu'il avait laissées de côté, la peinture.

Kinou Ferrari, de son vrai nom Jacqueline Monestier, avait ressorti les vieux tableaux et les esquisses de son défunt mari pour l'anniversaire des vingt ans de sa disparition. Ses objets précieux, elle et ses fils les avaient mis à disposition d'une salle pour organiser une exposition exceptionnelle en marge de l'événement. Outre les peintures, les visiteurs pouvaient découvrir les costumes, instruments de musique et des affiches représentant Nino Ferrer. Tout au long de leur vie, l'artiste et sa femme avaient entretenu une proximité inégalable avec les voisins et les habitants du village dont ils remplissaient le coeur grâce à leur gentillesse et leur simplicité. La disparition de Kinou Ferrari doit donc laisser un grand vide.