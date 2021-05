Nip/Tuck : Que devient l'acteur Dylan Walsh ?

Série culte du petit écran, Nip/Tuck a offert notoriété et argent à ses acteurs, à commencer par celui qui était alors peu connu du grand public : Dylan Walsh ; ce dernier touchait à l'époque 125 000 dollars par épisode et sa fortune est estimée à 8 millions précise Celebrity Net Worth. Dans le show imaginé par l'incontournable Ryan Murphy, il co-dirigeait une clinique de chirurgie esthétique à Miami. Depuis le dernier épisode, diffusé en 2010, il se fait plus discret tout en continuant activement sa carrière.

Sur la décennie écoulée entre la fin de Nip/Tuck et maintenant, Dylan Walsh n'a pas franchement chômé, bien au contraire. L'acteur originaire de Los Angeles a poursuivi sa carrière sur le petit écran en apparaissant très régulièrement en guest ou tête d'affiche dans plusieurs séries à succès comme Drop Dead Diva, Les Experts, Revenge, Castle ou encore NCIS : New Orleans, Unforgettable, Designated Survivor... Depuis 2019, il tient un rôle récurrent dans Blue Bloods. Cette année, c'est dans Superman & Lois, un projet développé pour The CW qu'il est attendu auprès de Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch ou encore Emmanuelle Chriqui.

Interrogé par AlloCiné en 2013, Dylan Walsh avait évoqué avec franchise la difficulté de toujours rester présent dans le show business et de trouver des rôles - au cinéma, son dernier film intitulé Alter Ego, remonte à 2019 - mais affirmait qu'après "25 ans de carrière, on apprend à vivre avec cette insécurité". Quant à Nip/Tuck, questionné sur la première chose qui lui venait à l'esprit en pensant à la série, il répondait : "Julian McMahon ! On a passé tellement de temps ensemble... plus de 7 ans... comme un couple marié ! On est devenu très proches, très amis. Et toute cette aventure était totalement folle. C'était une véritable tempête que nous avons bravé à deux et avec bonheur."

A noter que, côté vie privée, Dylan Walsh est toujours en couple avec Leslie Bourque avec qui il a eu deux enfants : Amélie née en 2011 et Hudson né en 2013. Auparavant, il avait été marié à Melora Walters de 1996 à 2003 et avait eu avec elle Joanna née en 1997 et Thomas né en 1996. Il s'était remarié en 2004 à Joanna Going avec qui il a eu une fille, Stella née en novembre 2003.