Noémie Honiat et Quentin Bourdy (Top Chef) : Un couple né loin des caméras, tendres révélations

Elle est désormais l'atout féminin de La Meilleure boulangerie de France. Pour la dixième saison de l'émission de M6, la production a fait appel à Noémie Honiat, révélée lors de la saison 3, en 2012. Pour l'occasion, elle s'est confiée à Télé Loisirs et a révélé comment elle avait rencontré son mari Quentin Bourdy, lui aussi ancien candidat du concours culinaire.

Ils n'ont pas participé à la même saison de Top Chef et pourtant, leurs chemins ont fini par se croiser. L'année suivant sa participation, Noémie Honiat a été conviée pour être jurée de l'épreuve de La Guerre des restos. Quentin Bourdy faisait partie des candidats en compétition et son restaurant a été éliminé sur le visuel. "Je l'avais vécu l'année précédente, c'était la pire épreuve de ma vie, j'en garde un souvenir horrible. Comme le lendemain je faisais une démonstration au Salon du chocolat, j'avais pris quelques douceurs cacaotées pour mes amis de la production, les techniciens et j'ai laissé trois tablettes pour les malheureux éliminés. Comme je ne pouvais ni les voir, ni leur parler, ni leur adresser de vive-voix un 'M**de' d'encouragement avant l'épreuve de La dernière chance, j'ai demandé à la production de le leur donner afin qu'ils aient un petit réconfort. Le lendemain matin, j'avais un message sur Facebook de Quentin", s'est-elle souvenue auprès de Télé Loisirs.

Une rencontre sur le thème du chocolat

Le jeune homme lui avait alors répondu afin de la remercier pour cette charmante attention. Ils ont un peu échangé et Noémie Honiat a fini par lui donner son numéro de téléphone, afin qu'il la contacte s'il avait besoin de conseils et pour l'informer de la suite de son aventure dans Top Chef. "Je fais ma démonstration au Salon du chocolat et je reçois un texto : 'Salut c'est moi Quentin, je te tiens au courant, j'ai été éliminé.' J'étais désolée pour lui, je l'appelle et je ne sais toujours pas qui c'est ! Je lui propose de passer au Salon s'il le souhaite car je me souviens de la violence de l'élimination dans ce concours", a poursuivi la belle brune.

Quentin Bourdy est donc allé la voir au Salon du chocolat. Et une fois sur place, il a fixé Noémie Honiat du regard. La jeune femme s'est alors demandé qui il était. "Il se présente avec son bon accent aveyronnais. C'était il y a dix ans, depuis, nous ne nous sommes plus quittés", a déclaré celle qui est aujourd'hui traiteur pour mariages. De leur union sont nés Zacharie (6 ans) et Evie (5 ans). Une belle famille qu'elle se plaît parfois à dévoiler sur Instagram.