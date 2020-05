Noémie Honiat (Top Chef) : Son fils perturbe son live et fait des bêtises

Travailler avec un enfant à la maison, ce n'est pas simple. Manava, la fille d'Arthur, Andreas, le fils de Nikos Aliagas se sont invités dans les lives de leur papa. Là, c'était au tour de la Top Chef Noémie Honiat (candidate de la saison 3 en 2012) de gérer son fils Zacharie (3 ans) alors qu'elle était en plein tournage !

Vendredi 30 mai 2020, l'épouse de Quentin Bourdy (candidat de Top Chef en 2013) a préparé une nouvelle recette pour un live Facebook, celle des biscuits Sprits. Pendant les vingt-cinq minutes de tournage, elle a plusieurs fois été interrompue par son fiston, qui a fait une bêtise, puis s'est montré très curieux avant de jouer les petits gourmands.

Tout a commencé lorsque le garçonnet s'est mis à parler à sa mère alors qu'elle était en plein cours de cuisine. "Désolée, j'ai mon fils qui parle à côté. Dix minutes avant la démonstration, il a joué avec la farine donc du coup il m'a raté ma petite pesée, il était recouvert de farine et il y en avait partout. Donc là, il est en train de nettoyer sa bêtise", a-t-elle expliqué. C'est alors qu'elle lui demande s'il veut dire bonjour, le soulève et montre son visage. Un fait rare !

Quelques minutes plus tard, le petit garçon est revenu et a fait savoir à sa maman qu'il avait "tout nettoyé". Se moquant totalement qu'elle soit en direct, il lui a alors demandé où était "sa surprise". Noémie Honiat, patiente, lui a alors expliqué qu'elle aurait lieu lorsque les gâteaux seraient prêts. Mais Zacharie n'a pas lâché l'affaire et la cuisinière a été obligée de lui rappeler qu'elle était "en ligne". "Tu vas me faire perdre le fil", a-t-elle ajouté.

La recette a repris et, encore quelques instants plus tard, le petit garçon s'est fait disputer. "Zacharie, Evie elle dort ! Va dans ta chambre, ferme la porte", lui a lancé sa maman. Quentin et Noémie sont en effet parents également depuis deux ans d'une petit fille, Evie. Evidemment, le bambin n'est pas resté dans sa chambre, l'appel de la gourmandise a été trop fort. Noémie Honiat a donc une nouvelle fois interrompu son live pour faire goûter, "avec la langue pas avec les doigts", la préparation.