Noémie (L'amour est dans le pré) méconnaissable : elle dévoile une photo très étonnante

Les lundis des téléspectateurs de M6 riment avec amour depuis le 22 août dernier. Ce jour-là, la chaîne a donné le coup d'envoi de L'amour est dans le pré 2022. L'occasion pour le public de retrouver Noémie, une céréalière et éleveuse de vaches allaitantes de Bourgogne-Franche Comté, âgée de 25 ans qui a souffert à cause des infidélités de ses anciens compagnons. Il est aussi possible de suivre ses aventures sur Instagram. Le 4 août, elle a d'ailleurs posté une photo qui n'est pas passée inaperçue.

Lors du tournage de son portrait de L'amour est dans le pré, c'est avec les cheveux courts et blonds que la benjamine de l'aventure est apparue. Quelques mois plus tard, lors du speed-dating et de la suite de son aventure, c'est avec une coupe au carré courte et toujours de la même couleur que ses prétendants ont pu la découvrir. Mais par le passé, Noémie avait un style capillaire bien différent comme elle l'a dévoilé sur Instagram.

Certains ont sans doute eu du mal à la reconnaître et pourtant, c'était bien elle qui posait souriante sur la photo partagée hier soir. A l'époque, elle était brune, avait les cheveux plus longs et bouclés. "Mes cheveux me manquent", peut-on lire en légende de la publication. Un message accompagné d'un émoji qui pleure. Cela lui donnera-t-il envie de faire un petit tour chez le coiffeur ? Affaire à suivre.

En attendant, les téléspectateurs de M6 pourront suivre la suite des aventures de Noémie dans L'amour est dans le pré 2022 ce lundi 5 septembre. Rappelons que lors du speed-dating, elle a notamment fait connaissance avec Romain, un rugbyman de 27 ans originaire de l'Aisne et commercial dans le secteur agricole. Si la jeune femme l'a trouvé très intéressant, elle a bloqué sur un détail : sa taille. "Il est petit hein", a-t-elle lancé. Elle a aussi rencontré son coup de coeur du courrier, Gaël, un ambulancier de 31 ans. Réservé et taiseux à cause du stress, il a aussi été choisi pour passer quelques jours à la ferme. Les deux hommes feront leurs premiers pas chez elle dans l'émission de ce soir.