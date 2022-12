Nolwenn Leroy : Son compagnon Arnaud Clément viré et violemment critiqué, une époque sombre pour le couple

Huit ans plus tard, tout le monde est passé à autre chose... mais sur le moment, le tennis français avait chauffé ! En cause, fin 2015, le renvoi, plutôt brutal du capitaine de la Coupe Davis Arnaud Clément, dont le 45e anniversaire se déroule ce samedi). Nommé à ce poste en 2012, quelques semaines après la fin de sa carrière de joueur, l'Aixois avait mené l'équipe de France en finale l'année précédente, mais s'était cassé les dents sur la Suisse de Roger Federer et Stan Wawrinka.

Et le capitaine avait dû subir de nombreuses critiques, notamment celles, en interne, de joueurs, qui avaient réclamé sa démission et avaient fini par l'obtenir. Pire, Arnaud Clément apprenait presque dans les journaux le nom de son remplaçant, Yannick Noah. Et n'avait pas vraiment bien pris la chose, surtout en apprenant que les joueurs avaient été questionnés derrière son dos. Interviewé dans l'Equipe, il s'était montré plutôt franc.

"J'éprouve une forme de dégoût (...) Je trouve incroyable que la Fédération ait pu agir depuis le début de façon aussi honteuse", avait lâché le compagnon de Nolwenn Leroy, qui avait également parlé de méthodes "pathétiques". Et ne s'était pas privé de libérer sa colère contre l'ancien tennisman devenu chanteur, qui n'avait pas pris la peine de le consulter.

Des critiques difficiles à encaisser

"A partir du moment où cette démarche n'a pas eu lieu jusqu'ici et à partir du moment où il s'est permis de critiquer l'équipe de France dans la presse, après la finale de Lille, sans être présent, je ne vois pas pourquoi il m'appellerait maintenant", avait-il lâché, désabusé. Il faut dire que les deux hommes avaient en effet vécu un passif : après la finale contre la Suisse perdue 3-1, Yannick Noah s'était permis quelques critiques dans les journaux, où il avait expliqué que pour lui, les joueurs n'avaient pas été assez bien préparés.

"Les gars n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils n'étaient pas prêts à affronter cet événement. On n'a pas été bons, et pas que sur le court. J'ai toujours dit qu'un match pouvait se gagner avant. Là, j'ai senti qu'on l'a perdu avant", avait-il déclaré, des propos qui avaient fait bondir Arnaud Clément : "Je trouve ça assez incompréhensible de se permettre de porter un jugement sur une préparation et des rencontres auxquelles on n'a pas assisté. C'est hyper-violent. Je le prends comme une attaque contre moi."

Huit ans plus tard, les relations sont désormais apaisées. Eloigné de la fédération, Arnaud Clément est aujourd'hui consultant pour la télévision pendant Roland-Garros et s'occupe de son petit Marin, 5 ans, accueilli avec la chanteuse en 2017. Yannick Noah, quant à lui, a remporté la Coupe Davis en tant que capitaine en 2017 et s'est ensuite retirée du circuit pour se consacrer à sa musique et à son village d'enfance au Cameroun.