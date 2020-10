Norbert Tarayre, encore papa après son divorce : grosse panique pour l'annoncer à ses filles

Norbert Tarayre est en instance de divorce avec Amandine, qui a partagé pas moins de quatorze ans de sa vie. Ensemble, le couple a eu trois filles : Gayane (13 ans), Laly (11 ans) et Aliya (6 ans). Depuis leur séparation, annoncée il y a plusieurs mois par le célèbre chef, chacun a refait sa vie. Et l'animateur de 40 ans a même eu un quatrième enfant, un petit garçon prénommé Elydjah, avec sa compagne Abi. Auprès de nos confrères de Télé Loisirs, il raconte comment il a annoncé la nouvelle à ses trois filles.

"L'annonce du petit frère, ça a été quelque chose d'incroyable. Abi et moi, on était paniqués. On s'est dit : 'Comment les filles vont-elles réagir ?' J'ai eu peur d'être rejeté par mes enfants, j'ai eu peur qu'elles le prennent mal", confie Norbert Taraye qui conseille aux hommes dans son cas de révéler l'arrivée prochaine du bébé "seul et pas avec [leur nouvelle] conjointe".

Norbert Tarayre : "J'avais peur qu'elles fuient"

C'est lors d'une balade en voiture que le cuisinier a dit à ses filles qu'elles auraient un petit frère. "Je m'en rappelle, je leur ai dit dans la voiture. On a fait le tour de la banlieue parisienne. J'étais avec elles dans un endroit fermé, c'était impossible de sortir, je ne voulais pas qu'elles s'en aillent, qu'elles fuient, lance-t-il. La grande était très émue, j'ai fait très attention avec elle, car c'est la première. Aujourd'hui, elles sont toutes les trois dingues de leur petit frère."

Finalement, tout est bien qui finit bien. Et plus encore, Gayane, Laly et Aliya ont complètement adopté Abi comme belle-mère ! Mais les premiers temps, il a fallu rester vigilant et faire attention à chaque geste... "Je vais donner un conseil aux papas. Quand on présente une compagne qui n'est pas la maman, forcément, elle peut être perçue comme un envahisseur, quelqu'un qui va tout démolir et qui peut mettre de la distance entre le père et ses filles, explique-t-il. Il faut éviter les contacts physiques, même les bisous. Les mecs, surtout, ne 'galochez' pas votre femme devant vos filles parce que c'est affreux ! Au début, on ne se tenait même pas la main, on était côte à côte. Il a fallu un bon mois pour commencer logiquement à rentrer en contact avec Abi devant mes filles."