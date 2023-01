Norbert Tarayre : Sa fille aînée Gayane est une sublime jeune femme, les internautes sous le charme

À 40 ans, Norbert Tarayre est autant comblé par sa carrière professionnelle que par sa vie privée. Car lorsqu'il ne se trouve pas derrière les fourneaux ou sur un plateau télé, le chef se consacre entièrement à sa grande famille, composée de ses quatre enfants. Il y a Elydjah, son unique fils né en juin 2021 de ses amours avec sa compagne Abi. Et puis, il y a ses trois aînées, issus de son mariage passé avec Amandine : Gayane, Laly (12 ans) et Aliya (8 ans). Malgré la séparation, Norbert Tarayre est resté tout aussi proche de ses premiers enfants. Preuve en est, ce lundi 9 janvier, il était fier de dédier un post Instagram à sa plus grande Gayane, laquelle célèbre ce jour ses 16 printemps.

"Tu as 16 ans aujourd'hui, ma fille tu as une année de plus dans cette superbe vie, ne te mets aucune limite... découvre la vie, tu verras que c'est une aventure fantastique. Alors je te souhaite un joyeux anniversaire ma fille", lui a-t-il adressé en légende d'une photo de leur duo très complice. Et en plus d'être émus par cette relation père/fille, les internautes n'ont pas pu passer à côté de la beauté indéniable de l'adolescente, devenue une superbe jeune femme. "Waouw quelle jolie fille", "Ta fille est magnifique", "Magnifique princesse", "Superbe", "Quelle jolie jeune fille", "Une beauté", "Sublime", "Oh quelle poupée", "Future Miss France ?", "Mais qu'elle est belle !", peut on lire entre autres en commentaires.