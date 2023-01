Norbert Tarayre en tournage avec ses filles : tendres confidences sur ce moment privilégié

Plus que deux jours avant le lancement de la sixième saison du Meilleur Pâtissier, spécial célébrités qui sera diffusé sur Gulli et présenté, comme d'habitude par Norbert Tarayre et Mercotte. Très fier de ce programme qu'il a lui-même imaginé, l'animateur et cuisinier a accepté de répondre à une interview exclusive accordée à nos confrères de Télé-Loisirs. À cette occasion, celui qui s'est fait connaître dans la troisième saison de Top Chef (en 2012) a évoqué le déroulé du tournage de cette nouvelle saison.

En plus de son entente fusionnelle avec son acolyte Mercotte, Norbert Tarayre a évoqué la présence de ses trois filles Gayane, Laly et Aliya sur le plateau de tournage. Contrairement à ce qu'il aurait pensé, ces dernières n'ont été que très peu impressionnées par la présence des nombreuses célébrités. Et cerise sur le gâteau, les jeunes filles ont passé leur temps à fuir leur papa plutôt que de passer du temps avec lui. Une situation qui n'a heureusement pas blessé le père de famille, bien au contraire. "Mes trois filles sont venues sur le tournage. Ma troisième est même devenue l'agent des stars. Elle traînait avec toutes les célébrités, sauf son père !", a-t-il lancé en riant aux éclats face à nos confrères de Télé-Loisirs.

Un papa investi

Une bonne ambiance, des épreuves inédites, de la pâtisserie en folie, des défis originaux et un tout nouveau casting quatre étoiles... Cette saison promet d'être particulièrement intéressante. Pour les trois filles de Norbert Tarayre, le tournage a été l'occasion de faire des rencontres incroyables. Mais pas question de prendre la grosse tête ! Les demoiselles sont conscientes de leur chance et en ont profité sans pour autant tomber dans la prétention. "Mes enfants ne voient pas la notoriété de façon superficielle. Elles profitent du moment sans penser à autre chose. J'aime les enfants, ce ne sont pas des gens angoissés et stressés. C'est pour ça que j'aime la télévision. Mes filles se disent juste que grâce à papa, elles peuvent rencontrer des stars", a conclu l'ancien candidat de Top Chef avec tendresse. Nul doute que le petit trio se souviendra longtemps de ce moment privilégié.