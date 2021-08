Norbert Tarayre papa : ses filles aînées Gayane et Laly ont bien grandi, photo de famille

Seule manquait à l'appel la petite dernière de Norbert Tarayre, née de sa première union, Aliya (8 ans). Peut-être est-elle restée avec sa mère Amandine, laquelle a également refait sa vie de son côté.

Rappelons que c'est au mois de mars 2020 que Norbert Tarayre a annoncé à la grande surprise de tous sa séparation avec sa femme. Une rupture qui est survenue au bout de quatorze ans de mariage. "On n'avait plus les mêmes points de vue, on n'avait plus le même regard sur l'avenir. Il y avait des divergences. Amandine avait besoin d'autre chose, elle avait besoin d'un compagnon qui soit présent, qui soit là... Avec le temps, tout cela s'est un peu effrité. Ça s'est écorné, il y a eu une érosion", a-t-il confié à Télé Loisirs.

Il révélait dans la foulée avoir retrouvé l'amour en la personne d'Abi, une maquilleuse professionnelle. Leur adorable petit Elydjah a pointé le bout de son nez quelques mois plus tard, le 7 juin 2020.