Norbert Tarayre : Son ex est sublime, les rares photos partagées par sa fille le prouvent !

Les enfants de stars se lâchent sur TikTok ! Après Khalil, fils de JoeyStarr ou encore Sasha la fille de Barack Obama, c'est au tour de la progéniture d'une personnalité made in France de s'illustrer. Il s'agit de la jeune Laly, dont le père n'est autre que le célèbre chef Norbert Tarayre, passé par Top Chef et désormais animateur star d'émissions culinaires.

Laly ne se contente pas de se dévoiler. En effet, elle suit une trend sur le réseau social de partage de vidéos qui consiste à montrer en images à quel point l'on est fier de ses parents. Elle s'imagine alors qu'un inconnu lui dise qu'elle est "magnifique" et nuance : "Il n'a jamais vu mes parents !" C'est à ce moment-là que Laly affiche sa sublime maman Amandine, séparée de Norbert Tarayre, lors de vacances à Santorin, en Grèce cet été. La jolie brune apparaît de dos, faisant face à une superbe panorama bleu, entre ciel et mer. Elle prend la pose cheveux au vent, en bikini vert fluo et jupe blanche en voile transparent. Une deuxième photo est partagée. Direction Dubaï cette fois pour Amandine. La belle, de profil, porte un joli top à imprimé animal et porte à sa bouche un gobelet en carton de l'enseigne Starbucks, mondialement connue pour sa vente de café et autres boissons chaudes. "Jamais sans mon latté ! Je kiffe", peut-on lire en légende. Enfin, un troisième et dernier cliché est publié. Amandine est divine en tenue de satin rouge, assortie à ses lèvres.