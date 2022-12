Notre top des plus belles poupées à offrir le matin de Noël

Achetez cette poupée Barbie Dreamtopia Sirène lumières scintillantes pour 20,90 € sur Amazon

Une nouvelle aventure attend Barbie Dreamtopia. Elle doit explorer les fonds marins à la recherche de plantes pour un superbe repas de Noël. Et c'est votre enfant qu'elle a demandé de l'aide pour cette quête. Direction l'océan. Au moment où Barbie plonge, sa queue nacrée s'illumine. Et ce, de pas moins de quatre façons différentes. Un spectacle visuel que votre enfant va adorer.

Et s'il ne souhaite pas mettre sa poupée en contact avec l'eau mais quand même assister au spectacle de sa queue, aucun souci. Il suffit d'appuyer sur le bouton situé sur l'étoile rose de son top et le tour est joué. La couleur est décidément le maître-mot de cette princesse des mers. Ses cheveux roses et son diadème bleu translucide sont sublimes. Ajoutez à cela des nuances de rose layette, mauve et bleu ciel pour le reste du look et vous obtenez une Barbie au style indéniable !

2. Cette poupée LOL Surprise Tweens Serie 3 Emma Emo est à moins de 25 € sur Amazon

Si les poupées sont un indémodable, les traditionnelles princesses que l'on retrouve à chaque fois peuvent finir par lasser. Surtout pour cette nouvelle génération en quête d'originalité et de représentation. Offrez donc à votre enfant un jouet bien ancré dans l'air du temps. Soit la poupée LOL Surprise Tweens Serie 3 Emma Emo. Avec elle, votre petit va pouvoir développer sa créativité. Elle affiche en plus une petite réduction à laquelle on ne dit pas non sur Amazon. Son prix passe ainsi de 25,99 € à 24,90 €. Une économie, même de 6 %, c'est toujours ça de gagné.

Votre enfant va adorer cette poupée originale au style ultra coloré