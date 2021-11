NRJ Music Awards : Iris Mittenaere a bien failli "humilier" Vitaa en direct... drôle d'anecdote !

Aux NRJ Music Awards, il n'y a pas que les prix qui comptent. En effet, cette grande soirée annuelle est également l'occasion pour les stars de se mettre sur leur trente-et-un et de rivaliser de beauté sur le red carpet. Pour la nouvelle édition diffusée en direct sur TF1 samedi soir, elles n'ont pas déçu avec des tenues toutes plus incroyables les unes que les autres. De son côté, Iris Mittenaere n'est pas passée inaperçue au bras de son compagnon (blessé) Diego El Glaoui.

Et pour cause, la jolie brune de 28 ans était sublimée dans une robe or à sequins très moulante signée Michael Kors, épousant parfaitement ses formes. l'ex-Miss France et Miss Univers a également créé la surprise en dévoilant un nouveau look capillaire, une coupe courte aux mèches ondulées. La reine de beauté avait également prévu de porter une deuxième robe au cours de la soirée, pour monter sur scène, mais elle a dû faire face à un contre temps...

"J'ai une petite anecdote à vous raconter. Ça c'est la robe que je devais porter ce soir pour remettre le titre", a-t-elle déclaré en story Instagram, en pointant du doigt sa tenue restée au placard. Et d'expliquer : "Comme vous pouvez le constater, c'est exactement la même robe que Vitaa. Sur le tapis rouge j'avais ma robe dorée et j'ai failli mettre la robe noire ensuite mais j'ai vu Vitaa arriver dans cette robe-là donc je ne savais pas quoi faire. Alors, j'ai gardé ma robe dorée, que j'adore, pour le reste du show, sinon ça faisait un peu copie-conforme. Mais j'avoue que je suis un peu deg' de ne pas avoir porté l'autre robe... Je la mettrais une autre fois !"

Effectivement, Vitaa, qui a remporté deux NRJ Music Awards avec Slimane, avait eu la même idée qu'Iris Mittenaere et avait jeté son dévolu sur cette magnifique robe de velours fendue à la cuisse et sertie de strass (voir notre diaporama). Reconnaissante d'avoir eu l'occasion de la porter, la chanteuse n'a pas hésité à remercier en story Iris Mittenaere de "ne pas l'avoir humiliée avec son corps de rêve".

Le palmarès des NRJ Music Awards 2021 :

- Artiste Féminine Francophone de l'année : Eva

- Artiste Masculin Francophone de l'année : Dadju

- Révélation Francophone de l'année : NAPS

- Groupe/Duo Francophone de l'année : Vitaa & Slimane

- Collaboration Francophone de l'année : Amel Bent et Hatik – "1, 2, 3"

- Artiste Féminine Internationale de l'année : Dua Lipa

- Artiste Masculin International de l'année : Ed Sheeran

- Révélation Internationale de l'année : Olivia Rodrigo

- Groupe/Duo International de l'année : Coldplay

- Collaboration Internationale de l'année : Coldplay et BTS – "My Universe"

- Chanson Internationale de l'année : Ed Sheeran – "Bad Habits"

- Clip de l'année : Vitaa & Slimane – De l'or

- DJ de l'année : DJ Snake

- NRJ Music Award d'honneur : Imagine Dragons

- Chanson Francophone de l'année : Kendji Girac - "Evidemment"