Obsèques d'Hervé Bourges : Dominique Besnehard, Rachid Arhab en deuil

Le 23 février dernier, le monde de la télé perdait l'une de ses plus grandes figures. Hervé Bourges est mort à l'âge de 86 ans dans un hôpital parisien, entouré de son épouse et de ses proches. Ses obsèques se sont déroulées ce lundi 2 mars 2020 au matin en l'Église Saint-Eustache à Paris.

Il s'est illustré toute sa vie dans les médias en prenant les directions tour à tour des chaînes TF1, France 2, mais aussi France 3. En 1995, il est même désigné par François Mitterrand à la présidence du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). En outre, c'est son travail militant et anticolonialiste du temps de la guerre d'Algérie qui lui aura valu de se faire un nom. Amoureux de l'Afrique, il s'est toujours évertué à défendre la francophonie dans le monde. Hervé Bourges avait d'ailleurs signé en 2012 un dernier documentaire intitulé L'Algérie à l'épreuve du pouvoir, avec le réalisateur Jérôme Sesquin.

Sa disparition a forcément laissé un grand vide dans le monde de l'audiovisuel. Nombreux sont donc les journalistes et autres personnalités à lui avoir rendu hommage une dernière fois lors de ses obsèques, ce matin. À l'Église Saint-Eustache à Paris ont notamment été aperçus le producteur de cinéma et acteur français Dominique Besnehard, l'animatrice de radio et de télévision Daniela Lumbroso, le haut fonctionnaire et homme politique français Jacques Toubon, le journaliste et animateur de radio et de télé Pierre Bonte, la comédienne Danièle Évenou, le présentateur Rachid Arhab, le dirigeant et producteur de télévision français, et ex-mari de Claire Chazal, Xavier Couture et le journaliste Claude Sérillon.

Né le 2 mai 1933 à Rennes, Hervé Bourges était diplômé de l'École supérieure de journalisme de Lille (ESJ) en 1955. Sa carrière fut ensuite marquée par le rythme acharné imposé par les médias, la politique, mais aussi la diplomatie, lui qui fut un temps ambassadeur de France auprès de l'Unesco.