Obsèques de Françoise Arnoul : l'émotion de Nicolas Vaude et Hervé Vilard

Beaucoup d'émotions au cimetière du Père Lachaise à Paris à Paris lundi 26 janvier 2021. La famille et les proches de Françoise Arnoul étaient présents pour les obsèques de la comédienne, décédée le 20 juillet dernier. L'acteur Nicolas Vaude et le chanteur Hervé Vilard, ami de longue date de la comédienne, étaient présents pour ce dernier adieu.

Françoise Arnoul était l'une des plus grandes vedettes des années 1950 et étoile du célèbre "French Cancan" de Jean Renoir. C'est sa famille qui avait annoncé son décès, à l'âge de 90 ans, à l'AFP. Elle s'est éteinte dans un hôpital parisien à la suite d'une longue maladie.

Née en juin 1931 à Constantine en Algérie où son père était général d'artillerie et sa mère comédienne, Françoise Arnoul, de son vrai nom Françoise Gautsch, rêvait au départ d'être danseuse, mais ne put entrer à l'Opéra de Paris car elle avait dépassé l'âge limite. A 17 ans, elle suit des cours d'art dramatique et décroche son premier rôle dans L'Epave de Willy Rozier, un drame réaliste où elle incarne une danseuse. Etant mineure, elle est doublée pour une scène très déshabillée.

Silhouette fine et regard envoûtant, elle est considérée comme un "sex symbol" des années 1950, avec des films comme Les Compagnes de la nuit, La Rage au corps, Secrets d'alcôve ou encore Le Fruit défendu face à Fernandel. En 1954, elle connaît la célébrité en incarnant Nini dans French Cancan de Jean Renoir et tournera par la suite cinq films avec Henri Verneuil. Françoise Arnoul sera supplantée par Brigitte Bardot et délaissée par la Nouvelle vague. "Je n'ai jamais été vraiment intéressée par ma carrière, je joue dans les films qui me plaisent avant tout", disait-elle.

En plus de 60 ans de carrière, Françoise Arnoul - dont l'hommage maladroit de Bernard Pivot a fait grincer des dents - a tourné avec des grands noms du cinéma, comme Costa-Gavras, Sacha Guitry, Roger Vadim et Marc Allégret. On a pu la voir une dernière fois en 2016 dans Le Cancre, au côté de Catherine Deneuve et Annie Cordy.