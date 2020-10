Obsèques de Gérard Idoux : Bernard Tapie affaibli, Rachida Dati émue

Gérard Idoux, célèbre chef parisien et ami des poltiques et des plus grandes stars, est décédé le 29 septembre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le 13e arrondissement de Paris. Le 8 octobre, de nombreux amis ont fait le déplacement pour lui dire adieu.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos