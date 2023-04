Obsèques de Hervé Temime : Catherine Deneuve et Chiara Mastroianni se serrent les coudes dans le chagrin

Hervé Temime est mort le lundi 10 avril 2023 à l'âge de 65 ans. Le grand avocat a eu droit à un dernier hommage, le vendredi 14 avril 2023, de la part de ses proches. Ses obsèques ont eu lieu au cimetière du Montparnasse, dans le 14e arrondissement de Paris. Parmi les membres du barreau, les clients devenus des amis, on relève notamment la présence de son ancienne compagne, Valérie Lemercier, ou encore de notre ministre de la justice, gardien des sceaux, Eric Dupond-Moretti , qui avait annoncé la triste nouvelle plus tôt sur Twitter.

Il a marqué toute une génération

"Le barreau est orphelin, avait écrit le compagnon d'Isabelle Boulay sur le réseau social. Hervé Temime vient de nous quitter. Il était un immense avocat. Il a marqué toute une génération par son intelligence, son humanité et son talent. Je pense affectueusement à sa famille et à ses proches." Dans la foule, qui s'est rendue au cimetière du Montparnasse en guise d'ultime clin d'oeil, on retrouve également Catherine Deneuve et sa fille Chiara Mastroianni. La comédienne de 79 ans est venue dire adieu à son ami de longue date.

Après une pause dans sa carrière à la suite d'un accident ischémique transitoire, Catherine Deneuve cumule effectivement les rôles et sera, en 2023, à l'affiche de Habib, la grande aventure, de Bernadette de Léa Domenach dans le rôle de Bernadette Chirac ainsi que dans Funny Birds, de Hanna Ladoul et Marco La Via. En se rendant aux obsèques d'Hervé Temime, Catherine Deneuve a pu saluer la famille, les amis du défunt, certains anciens confrères ainsi que plusieurs de ses clients. Etaient notamment présents : Denis Olivennes et sa compagne Inès de la Fressange , Maïwenn Le Besco - prochainement star du Festival de Cannes -, Julia Minkowski l'associée et très proche d'Hervé Temime accompagnée de son mari Benjamin Griveaux, Xavier Niel et Mathilde Favier, Danièle Thompson, Albert Koski, Alain Minc, Jean-Claude Darmon, Jacqueline Laffont, Francis Szpiner, Sarah Saldmann, Thierry Herzog, Nicolas Sarkozy, Patrick Bruel, Richard Berry et sa femme Pascale Louange, Antoine de Caunes, François Sarkozy, Renaud Donnedieu de Vabres ou encore Roman Polanski, accompagné de l'avocate Delphine Meillet.