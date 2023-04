Hervé Temime, grand maître du barreau : les causes de sa mort à seulement 65 ans révélées

À quelques jours de son 66e anniversaire, le ténor du barreau Hervé Temime est décédé, une triste annonce faite par sa famille. La disparition du grand pénaliste passionné par son métier qui l'a fait travailler sur des affaires puissantes et très médiatisées comme l'héritage de Johnny Hallyday ou le dossier épineux de Bernard Tapie, a suscité une grande émotion chez bon nombre de personnalités. Il était proche de nombreuses stars et a été en couple avec Valérie Lemercier. Les circonstances de sa mort brutale sont désormais connues.

Laura Smet, qui l'avait choisie pour la défendre sur le dossier de la succession de son père Johnny Hallyday, n'a pas caché sa surprise, et sa tristesse, en apprenant la mort de son ami Hervé Temime. Le Point précise les raisons du décès de l'homme de loi. Le soir des obsèques de son confrère Pierre Haïk, le 24 février dernier au cimetière du Père-Lachaise à Paris, Hervé Temime a été "pris d'une douleur au coeur et hospitalisé en urgence. Les médecins diagnostiquent un anévrisme de l'aorte, doublé d'un AVC. Il est alors plongé dans un coma dont il ne sortira pas". Le site de l'hebdomadaire précise qu'il est "décédé lundi 10 avril à Paris, à hôpital où il était soigné en toute discrétion, depuis plusieurs semaines". D'après Le Monde, il aurait précisément succombé aux suites d'une dissection aortique récemment diagnostiquée.

Avocat des stars et des dossiers médiatisés

L'avocat, né en 1957 à Alger et arrivé en France à l'âge de quatre ans, a commencé sa carrière en 1979. La banque UBS, les laboratoires Servier, l'acteur Gérard Depardieu, le réalisateur Roman Polanski, la famille d'Agnès Le Roux au procès de Maurice Agnelet figurent parmi ses principaux clients. Il avait rejoint l'année dernière la défense en France du magnat déchu de l'automobile Carlos Ghosn et avait plaidé en début d'année pour Me Xavier Nogueras dans une affaire de faux au profit du narcotrafiquant Robert Dawes.

Hervé Temime "était un immense avocat" qui "a marqué toute une génération par son intelligence, son humanité et son talent", a tweeté le garde des Sceaux et ancien avocat Éric Dupond-Moretti. Avocat volubile aux yeux rieurs derrière d'épaisses lunettes, Me Temime avait fait quelques apparitions au cinéma notamment dans le film de Maïwenn Polisse (2011), où il incarnait un substitut du procureur, ou Les Choses humaines d'Yvan Attal (2021).