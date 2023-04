"Je suis effondrée" : Laura Smet en deuil, immense chagrin de Richard Berry et Sophie Tapie... hommages à Hervé Temime

Immense homme de loi, Hervé Temime est mort à l'âge de 65 ans, a annoncé sa famille lundi 10 avril. Une terrible nouvelle qui a provoqué une vague d'émoi, tant il était reconnu pour son travail de ténor du barreau et avait travaillé sur des affaires des plus délicates et médiatisées. Star dans son domaine, il avait défendu une foule de personnalités, comme Bernard Tapie, Roman Polanski ou encore Gérard Depardieu qu'il a défendus. Dans son glorieux CV, figure également le nom de la fille de l'icône Johnny Hallyday, Laura Smet, qu'il avait représentée sur le dossier épineux de son héritage. Sa célèbre fille lui a rendu un poignant hommage.

Sur le réseau social, l'actrice Laura Smet, fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye âgée de 39 ans, a pris sa plus belle plume pour honorer la mémoire de l'avocat Hervé Temime : "Hervé mon cher Hervé. Je suis effondrée, je n'arrive pas à y croire. Toi si fort si brillant. Tu as été avec moi comme un père protecteur. (...) Ce matin je pensais à toi puis on m'appelle pour m'annoncer ta disparition. La fragilité de l'existence..." Elle loue l'humanité d 'un homme "rare" qui avait "le don d'aimer les gens et la curiosité de les connaître vraiment". Décrivant son coeur comme "brisé", elle termine par une phrase puissante : "Je t'aime tant." Une publication qui a fait réagir avec émotion son frère aîné David Hallyday notamment, inscrivant un émoji de circonstance.