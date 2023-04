Jeanne du Barry : Maïwenn, star de l'ouverture de la 76ème édition du Festival de Cannes

Si dans un mois tout pile, le couronnement du roi Charles III battra son plein, le cinéma aura aussi droit à son heure de gloire à partir du 16 mai. Ce jour-là, la 76ème édition du Festival de Cannes sera officiellement lancée. Et pour ce faire, ce n'est autre que le film Jeanne du Barry de Maïwenn, mettant en scène Johnny Depp notamment, qui aura l'honneur d'ouvrir le bal de la prestigieuse compétition internationale. Pour l'occasion, le drame historique sera présenté en avant-première mondiale, projeté sur l'écran du Grand Théâtre Lumière à l'issue de la cérémonie d'ouverture retransmise en direct sur France Télévisions et Brut.

Dans cette nouvelle réalisation, Maïwenn ne se contente pas de filmer. Elle incarne elle-même l'héroïne éponyme aux côtés de Johnny Depp , Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Pierre Richard , Pascal Greggory et India Hair. Le film, dédié à la vie, à l'ascension et à la chute de la favorite du roi Louis XV, sortira dans les salles françaises simultanément.

Maïwenn et Cannes, une histoire d'amour

Entre Maïwenn et le cinéma, c'est une romance qui dure et les dernières années écoulées n'ont fait que confirmer ce constat. Son premier long-métrage, Pardonnez-moi, sorti en 2006 a été encensé par la critique. Ce n'est pas pour rien qu'il était nommé dans les catégories Meilleur premier film et Meilleur espoir féminin lors de la cérémonie des César. Il a également reçu le Prix découverte du Festival de Sarlat et celui du Meilleur film au Festival des jeunes talents en 2007. Les débuts d'une longue route jalonnée de réussite.

Après Le Bal des actrice en 2009, le talent de Maïwenn explose grâce à Polisse, drame dans lequel la journaliste qu'elle campe suit la brigade de protection des mineurs que composent Marina Foïs, Karine Viard, JoeyStarr, Jérémie Elkaïm ou encore Nicolas Duvauchelle. Un casting et une réalisation qui lui valent de monter les marches du Festival de Cannes en 2011 où le film est présenté en compétition officielle. Il repartira d'ailleurs avec le Prix du jury et remportera trois César (meilleur espoir féminin, meilleur montage et prix Daniel Toscan du Plantier) l'année suivante.

Quatre ans plus tard, Maïwenn refait sensation à Cannes avec son drame Mon Roi, porté par Vincent Cassel et Emmanuelle Bercot, qui remporte le Prix d'interprétation féminine. Ne reste plus qu'à lui souhaiter au moins autant de succès pour Jeanne du Barry dont les bases, comme le casting, s'annoncent déjà très prometteuses.