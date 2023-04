Obsèques d'Hervé Temime : Valérie Lemercier très affectée par cet ultime adieu à son ancien compagnon

C'est à l'aube de ses 66 ans que le ténor du barreau Hervé Temime est décédé. Le lundi 10 avril, il est mort laissant derrière lui ses proches, ses clients devenus des amis, parmi lesquels de nombreuses célébrités, dévastés. C'est Le Point qui dévoilait quelques jours plus tard, la triste cause de ce décès si soudain. Le soir des obsèques de son confrère Pierre Haïk, le 24 février dernier au cimetière du Père-Lachaise à Paris, Hervé Temime a été "pris d'une douleur au coeur et hospitalisé en urgence. Les médecins diagnostiquent un anévrisme de l'aorte, doublé d'un AVC. Il est alors plongé dans un coma dont il ne sortira pas". Il est finalement "décédé lundi 10 avril à Paris, à hôpital où il était soigné en toute discrétion, depuis plusieurs semaines". D'après Le Monde, le regretté Maître Temime aurait précisément succombé aux suites d'une dissection aortique récemment diagnostiquée.

Ce vendredi 14 avril, l'heure est aux obsèques d'Hervé Temime. Et c'est sans grande surprise que de nombreuses personnalités se sont rendues au cimetière du Montparnasse à Paris pour lui rendre un ultime hommage. Et Valérie Lemercier était bien sûr présente. L'actrice est apparue très affectée, elle qui a partagé de nombreuses années sa vie avec l'illustre avocat. Ténor du barreau, le nom de Temime avait en effet également eu une résonance dans l'univers people. Et pas seulement pour avoir accompagné de nombreuses personnalités, parmi lesquelles Emmanuelle Seigner et Roman Polanski, ou encore Gérard Depardieu et Bernard Tapie, mais parce qu'il a été longtemps le compagnon de Valérie Lemercier.

Un amoureux passionné, et prêt à tout

Très secrète lorsqu'il s'agit de ses amours, l'actrice du film Les Visiteurs avait pourtant révélé une anecdote très touchante concernant son histoire d'amour avec l'illustre avocat Hervé Temime. Amoureuse de l'homme de loi pendant près de 7 ans, elle avait été cajolée par son compagnon, qui n'hésitait pas à faire des actes fous pour lui témoigner son amour. Pour Vanity Fair, Valérie Lemercier avait partagé que ce dernier avait acheté tous les magazines Le Figaro de leur quartier afin d'éviter qu'elle ne tombe sur une critique acerbe faite à son sujet. "Hervé avait fait le tour de mon quartier pour acheter tous les exemplaires de peur que je tombe dessus", confiait-elle extrêmement touchée. "J'ai eu la chance de partager ma vie avec une femme exceptionnelle" avait de son côté confié le désormais regretté Hervé Temime au sujet de cette belle romance.

Ce vendredi 14 avril, toute de noir vêtue, Valérie Lemercier est venue faire un dernier adieu à l'homme qu'elle a tant aimé. Elle a pu retrouver de nombreux proches de l'avocat, Patrick Bruel,Catherine Deneuve et sa fille Chiara Mastroianni, Antoine de Caunes, Eric Dupond-Moretti, qui avait annoncé la triste nouvelle de son décès, ou encore Nicolas Sarkozy et son ancienne épouse Cécilia Attias pour ne citer qu'eux. Bien sûr, toute son équipe du cabinet Temime et Associés était aussi présente pour ses obsèques.