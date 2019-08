Obsèques de Jean-Claude Bouttier : Brahim Asloum en soutien de la famille

Le 3 août 2019, Charles Biétry annonçait la mort de Jean-Claude Bouttier à l'âge de 74 ans. "Jean-Claude Bouttier, vaincu par la maladie, nous a quittés aujourd'hui. Le boxeur s'était illustré par ses titres de champion d'Europe et ses combats mythiques contre Monzon. Le consultant avait avec talent fait vivre la boxe sur Canal +. L'ami nous laisse un immense vide", avait-il écrit sur Twitter. Jean-Claude Bouttier, ami proche d'Alain Delon, avait travaillé en tant que commentateur pour la chaîne cryptée de 1985 à 2011. Dix jours plus tard, Charles Biétry, journaliste sportif français et ancien directeur des sports de Canal+, a assisté aux obsèques de l'ancien boxeur, tout comme de nombreuses autres personnalités largement issues du milieu du sport.

La cérémonie religieuse s'est déroulée le mardi 13 août à Gournay-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis, où Jean-Claude Bouttier résidait depuis quelques années. Son épouse Nicole et leurs deux filles, Barbara et Carole, étaient présentes, tout comme Brahim Asloum, champion olympique (2000) et champion du monde WBA (2007), l'animateur du Canal Football Club sur Canal+ Hervé Mathoux, l'ancien judoka Thierry Rey (champion olympique en 1980), Guy Drut, ancien spécialiste du 110m haies et champion olympique à Montréal en 1976, ou encore Michel Jazy, médaillé d'argent aux Jeux de Rome en 1960. Le cercueil de Jean-Claude Bouttier, double champion d'Europe des poids moyens (1971 et 1974), était recouvert du drapeau français.

Suite à l'annonce de la mort de l'ancien boxeur, Brahim Asloum lui avait rendu hommage sur Instagram. "Je suis triste ce soir, Mr BOXE nous a quittés. Une grosse pensée pour toi Jean-Claude Bouttier ainsi qu'à ta famille et tes proches ! MERCI d'avoir fait rayonner notre sport avec amour et passion. Repose en paix mon ami, ta voix résonne encore", avait publié le candidat de Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! (TF1), qui a récemment épousé Justine et deviendra papa pour la première fois dans quelques semaines.