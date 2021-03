Obsèques de Lise Toubon : Jacques Toubon entouré, Claude Chirac et son mari présents

Nombreux sont les proches et les amis à s'être retrouvés en l'église Notre-Dame-des-Champs à Paris. Ce 4 mars 2021 se sont tenues les obsèques de l'artiste Lise Toubon, l'épouse de l'ancien ministre et député Jacques Toubon (79 ans). Ce dernier était bien sûr présent ce jeudi, soutenu par Sophie Leclerc, la fille de sa femme, et Marie Dreyfuss, sa petite-fille. Plusieurs personnalités étaient également présentes.

Accompagnée de son mari Frédéric Salat-Baroux, Claude Chirac a fait le déplacement jusque dans le 6e arrondissement de Paris pour prendre part aux obsèques. Les journalistes Ruth Elkrief et Philippe Tesson étaient eux aussi présents.

Lise Jeanne Roberte Weiler est morte le lundi 1er mars, à l'âge de 87 ans. Ses proches ont annoncé la triste nouvelle et exprimé leur "immense émotion" dans le carnet du Figaro, en précisant la date et le lieu des obsèques. Après la cérémonie religieuse, l'inhumation s'est faite au cimetière du Montparnasse.

D'abord mariée à Michel Strauss, un ingénieur sorti de l'école polytechnique de Lausanne - décédé en 1970 dans un accident de voiture -, Lise Toubon était maman de deux enfants : Sophie et Jean-Walter, un musicien poète mort d'une overdose après plusieurs cures de désintoxication.

C'est grâce à sa fille Sophie, alors étudiante à Assas à l'époque, que l'artiste avait fait la connaissance de Jacques Toubon à la fin des années 1970. "Ses amis me parlaient du RPR. Un jour, c'était fin 1978, l'un d'eux m'a dit : ils ne sont pas tous comme vous le pensez. Je vais vous en présenter un qui n'est pas comme les autres. C'était Toubon, racontait-elle, comme le rappelle Libération. Il était alors le monsieur élection du RPR. Il avait un costume marronasse. Je l'ai agressé sur le thème : vous avez un discours passéiste. Vous n'êtes pas audible. Et le lendemain, je lui ai envoyé Mythologies de Barthes. Il m'a remercié avec un petit mot. Je refusais son appartenance politique. Mais j'étais troublée par son côté non-bidon. J'aime la séduction, mais, lui, n'a pas essayé de courtiser mes enfants."