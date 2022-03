Obsèques de Micaela, comtesse de Paris : le beau cadeau de ses proches pour les adieux

La princesse Micaela, comtesse de Paris, tirait sa révérence à son domicile le dimanche 13 mars dernier à l'âge de 83 ans. Neuf jours plus tard, ses proches lui ont rendu un ultime hommage en l'église Saint-Germain de l'Auxerrois, située dans le 1er arrondissement de Paris.

La princesse Clotilde d'Orléans, le prince Michel de France et son épouse la baronne Barbara de Posch-Pastor, Chantal de France, François-Xavier de Sambucy de Sorgue et son fils Alexis Francis-Boeuf avaient fait le déplacement pour un dernier au revoir à la comtesse. Pour honorer sa mémoire, le clan avait fait fabriquer deux bustes, l'un à l'effigie de la princesse, l'autre à l'image de son époux le prince Henri, disparu trois ans plus tôt et à qui elle tenait le plus au monde.

La vie de la princesse Micaela s'est arrêtée une première fois en 2019, après la mort brutale de son mari, Henri d'Orléans. A l'époque, pris de fatigue, le comte de Paris préférait annuler un déplacement pour se reposer dans les bras de son épouse. Endormi, la comtesse sommait alors tous les visiteurs de ne pas faire trop de bruit pour ne pas le sortir du sommeil. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que son mari était décédé : "Quand l'infirmière est arrivée pour mes soins, je lui ai dit de ne pas parler trop fort, le prince dort. Elle s'est penchée vers lui et m'a détrompée. 'Madame, il est mort'", révélait-elle dans les pages de Point de Vue.

Apprendre à vivre sans sa moitié a été particulièrement difficile pour Micaela qui ne rêvait que d'une seule chose, partir avec lui : "Il m'arrive de lui en vouloir encore de ne pas m'avoir emmenée avec lui. De ne pas être là. Je comptais beaucoup sur lui. Nous nous levions ensemble chaque matin pour nous quitter seulement lorsqu'il recevait ou filait rue de Lévis faire les courses. Nous étions un peu bizarres l'un et l'autre, mais nos bizarreries se mariaient l'une avec l'autre et c'était une merveille d'être ensemble". La comtesse de Paris et son mari qui lui a tant manqué sont à présent réunis pour la vie.